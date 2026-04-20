KSV Hessen Kassel empfängt Bundesliga-Aufstiegsfavorit Schalke 04

Der Vorverkauf für die Begegnung startet am Mittwoch, 22. April 2026. Tickets sind sowohl über die vereinseigenen Kanäle als auch im Fan Point in Kassel erhältlich. Angesichts der Strahlkraft des Gegners und der begrenzten Kapazitäten ist davon auszugehen, dass das Interesse deutlich überdurchschnittlich ausfällt. Der Verein reagiert darauf mit der Öffnung aller Tribünen im Auestadion, um möglichst vielen Zuschauern den Stadionbesuch zu ermöglichen. Besondere Regelungen gelten für Dauerkarteninhaber: Wer in der laufenden Saison eine Dauerkarte besitzt, kann sich bis zum 30. Juni seinen angestammten Sitzplatz auf der Haupttribüne sichern und erhält darüber hinaus vergünstigte Konditionen. Auch Interessierte, die für die kommende Spielzeit eine Dauerkarte ins Auge fassen, profitieren im Verlauf des Vorverkaufs von reduzierten Preisen – allerdings ohne Garantie auf einen festen Sitzplatz.

Sportlich ist die Ausgangslage klar umrissen. Während Kassel die Partie nutzt, um Abläufe zu festigen und sich auf die Anforderungen der neuen Saison vorzubereiten, befindet sich Schalke mitten im Endspurt um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Gelsenkirchener reisen als Tabellenführer der zweiten Liga an und wollen ihre starke Spielzeit bestätigen. Für den KSV wird es darum gehen, sich gegen einen individuell stärker besetzten Gegner zu behaupten und die eigene Wettbewerbsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen zu testen. Der genaue Termin der Begegnung steht noch nicht fest und soll erst nach Abschluss der Zweitligasaison fixiert werden. Diese späte Festlegung ist organisatorisch begründet, erhöht aber zugleich die Spannung rund um das Aufeinandertreffen. Klar ist bereits jetzt, dass das Spiel über die Region hinaus Beachtung finden dürfte – nicht zuletzt wegen der großen Anhängerschaft der Schalker, die auch in Nordhessen traditionell stark vertreten ist.