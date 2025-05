KSV Hessen Kassel bindet Silas Hagemann

Der KSV Hessen Kassel setzt weiter auf Kontinuität und Durchlässigkeit im eigenen Verein: Silas Hagemann wird auch in der kommenden Saison für die Löwen spielen – und erstmals fest zum Regionalliga-Kader gehören. Der 22-Jährige überzeugte bislang in der zweiten Mannschaft und erhält nun die Chance, sich auf höherem Niveau zu beweisen.

„Silas ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Arbeit in unserem Unterbau“, betont KSV-Geschäftsführer Sören Gonther. Nach seiner Rückkehr vom KSV Baunatal spielte Hagemann eine herausragende Saison in der U23 und empfahl sich mit konstant starken Leistungen für höhere Aufgaben. Gonther ist überzeugt: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass er auch in der Ersten eine wichtige Rolle einnehmen wird.“