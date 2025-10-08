– Foto: Heiko Ludwig

KSV-Frauen empfangen Kickers Offenbach im Auestadion Das Sitzplatzticket kostet 10,- Euro (ermäßigt 7,- Euro). Verlinkte Inhalte Frauen-RL Süd KSV Hessen Offenbach

Am Sonntag, 12. Oktober 2025 spielen die Löwinnen erstmals im Rahmen eines Regionalligaspiels im Kasseler Auestadion. Mit Kickers Offenbach kommt es gleich zu einem besonderen Spiel. Kassel - Offenbach begeistert Fußballfans seit Jahrzehnten. Bevor es am 15. November 2025 zum bekannten hitzigen Duell in der Herren-Regionalliga kommt, empfangen die KSV-Frauen die Kickers aus Offenbach.

Tickets für Haupttribüne gibt es im Vorverkauf für 10,- Euro (ermäßigt 7,- Euro). Auch Gruppenangebote stehen zur Verfügung. https://tickets.ksv-hessen.de/C/f25smb10 Alle Dauerkarteninhaber der 1. Herrenmannschaft des KSV Hessen Kassel können zu diesem besonderen Spiel mit Ihrer Dauerkarte kostenlos auf die Haupttribüne gehen. Mit dem Auestadion öffnet sich eine traditionsreiche Spielstätte für den Frauenfußball in Kassel. Für die Mannschaft ist es eine besondere Gelegenheit, in diesem Rahmen aufzulaufen und für die Zuschauer die Möglichkeit, die Löwinnen in einem besonderen Umfeld zu erleben. So., 12.10.2025, 13:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kickers Offenbach Offenbach 13:00 live PUSH

„Dass wir dieses Regionalliga-Derby im Auestadion austragen können, freut uns sehr“, sagt Sören Gonther, Geschäftsführer des KSV Hessen Kassel. „Es zeigt, dass der Frauenfußball in Nordhessen immer weiter an Bedeutung gewinnt.“ Auch sportlich blickt das Team mit Spannung auf die Begegnung: „Wir treffen auf einen starken Gegner und wollen alles geben. Mit der Unterstützung unserer Fans im Rücken können wir im Auestadion über uns hinauswachsen“, so Alessandro Cyris, Cheftrainer der 1. Frauen.