KSV-Frauen empfangen Kickers Offenbach im Auestadion

Tickets für Haupttribüne gibt es im Vorverkauf für 10,- Euro (ermäßigt 7,- Euro). Auch Gruppenangebote stehen zur Verfügung. https://tickets.ksv-hessen.de/C/f25smb10 Alle Dauerkarteninhaber der 1. Herrenmannschaft des KSV Hessen Kassel können zu diesem besonderen Spiel mit Ihrer Dauerkarte kostenlos auf die Haupttribüne gehen. Mit dem Auestadion öffnet sich eine traditionsreiche Spielstätte für den Frauenfußball in Kassel. Für die Mannschaft ist es eine besondere Gelegenheit, in diesem Rahmen aufzulaufen und für die Zuschauer die Möglichkeit, die Löwinnen in einem besonderen Umfeld zu erleben.
„Dass wir dieses Regionalliga-Derby im Auestadion austragen können, freut uns sehr“, sagt Sören Gonther, Geschäftsführer des KSV Hessen Kassel. „Es zeigt, dass der Frauenfußball in Nordhessen immer weiter an Bedeutung gewinnt.“
Auch sportlich blickt das Team mit Spannung auf die Begegnung: „Wir treffen auf einen starken Gegner und wollen alles geben. Mit der Unterstützung unserer Fans im Rücken können wir im Auestadion über uns hinauswachsen“, so Alessandro Cyris, Cheftrainer der 1. Frauen.
Anstoss ist am Sonntag, 12. Oktober 2025, um 13:00 Uhr. Der KSV Hessen Kassel freut sich über zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die unsere Löwinnen im Auestadion unterstützen.
Für das Spiel werden auch Gruppentickets angeboten. Wenn mindestens elf Tickets im Warenkorb gelegt werden, reduziert sich der Preis je Ticket auf 5,- Euro. Tickets gibt es im Fan Point Kassel, im Online-Ticketshop des Vereins https://tickets.ksv-hessen.de/C/f25smb10 sowie am Veranstaltungstag an der Tageskasse. Im Vorverkauf sparen Löwenfans 2,- Euro je Ticket.
Auch der VIP-Bereich steht zur Verfügung. VIP-Tickets gibt es für 39,- Euro. Darin enthalten ist ein Snack, Getränke und freie Sitzplatzwahl auf der Haupttribüne. Wer alleine oder in einer kleineren Gruppe kommen möchte, für den haben die Löwen noch ein weiteres Angebot: Im Rahmen der Stadtwette, in der das Netzwerk Nordhessen mit dem Netzwerk Nordhessen-Partner „Fit+Fun Gesundheitszentrum“ gegen den KSV Hessen Kassel wettet, dass es die Löwen nicht schaffen, beim Männer-Spiel des KSV Hessen Kassel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mehr Frauen als Männer ins Auestadion zu locken, bieten wir ein Kombi-Rabatt an. Wenn gleichzeitig ein Vollpreis-Ticket (Haupttribüne oder Stehplatz) für das Spiel der Männer gegen Fulda am 18. Oktober und ein Ticket für das Spiel der Frauen gegen Offenbach am 12. Oktober in den Warenkorb gelegt werden, reduziert sich der Preis für das Spiel der Frauen gegen Offenbach automatisch auf 5,- Euro.