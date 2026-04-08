KSV entgleitet Sieg in letzter Sekunde.

Liedolsheim machte von Beginn an Druck und ließ die KSV-ler kaum zur Entfaltung kommen, die aber zumindest die FV-Offensive lange in Schach hielten und kaum Torgefahr aufkommen ließen. Stattdessen wäre schon in der Anfangsphase ein KSV-Torerfolg möglich gewesen. Pavel Bagrets schoss aber am rechten Pfosten vorbei (9.) und der emsige Lukas Eckert verfehlte nach einer schönen Hereingabe von Tom Niederer das Gehäuse ebenfalls knapp (14.). Beide Protagonisten leiteten eine eher ereignislose Viertelstunde später dann auch den Führungstreffer ein. Nach zunächst abgewehrten Versuchen im FVL-Strafraum glückte Dennis Bäuerle aus dem Gewühl heraus das 1:0 (29.). Im Anschluss wurde Tim Hamm vom Gästekeeper unsanft, aber ungestraft von den Beinen geholt (31.). Erst spät ergab sich für den FVL die erste aussichtsreiche Torgelegenheit, als Nicola Bolz unbedrängt Keeper Christian Becker recht sanft in die Arme kickte (40.). Benjamin Bindereif antwortete flugs mit einem strammen Distanzschuss, den Niklas Streichsbier mit Mühe abwehrte (41.). Fast mit dem Pausenpfiff ließ sich wiederum Becker auch vom listigen Hans Kyei nicht bezwingen und lenkte dessen Heber bravourös noch um den Pfosten (45.+1).

Zu Beginn der Rückrunde wäre das Aufeinandertreffen noch als Spitzenspiel deklariert worden (Zweiter gegen Dritten), doch mittlerweile hatten beide Teams die Aufstiegsränge vorerst aus den Augen verloren. In dieser Beziehung befänden sich die Karlsruher in einer erheblich besseren Ausgangslage, wären ihnen nur noch einige Sekunden länger das Quäntchen Glück beiseite gestanden. So aber schafften die Dettenheimer praktisch mit dem Schlusspfiff noch den Ausgleich, der andererseits die KSV-Gemeinde fassungslos zurückließ.

Wer sich zum Wiederbeginn erst noch die Sonnenbrille richten musste, dem wurde der Ausgleichstreffer allenfalls durch immensen Torjubel gewahr. Nicola Bolz hatte sich auf der linken Angriffsseite durchgesetzt und flach abgezogen. Vom zweiten Pfosten klatschte die Kugel zurück und tanzte auf der Linie, ehe sie der handlungsschnellere Kyei über eben diese zum 1:1 eindrückte (46.). Die Hausherren brauchten einige Zeit zur Verdauung und eine sehenswerte Aktion von Bjarne Waßmuth und Tom Niederer hätte den alten Abstand wieder herstellen können. Der Ball war aber um Zentimeter am FV-Kasten vorbeigeflogen (50.). Nach dem Lattentreffer der Gäste mit Kyei´s Nachschuss, den Becker parierte, wäre deren Führung nicht überraschend gewesen (52.). Die Voraussage, dass dies die letzte FVL-Toraktion bis tief in die Nachspielzeit hinein gewesen sein sollte, hätte in Anbetracht der deutlichen Überlegenheit kaum Zustimmung gefunden. Auch wenn Bagrets Abschluss das Ziel verfehlte (60.), ließ sich dies als positives Zeichen deuten und die Stumpf-Jungs kämpften sich tatsächlich auch zurück ins Spiel. Die Schwarz-Weißen hatten allenfalls im Mittelfeld eine zeitweise Feldüberlegenheit, konnten aber gegen die engagierten KSV-ler keine Gefahrenmomente initiieren. Der erneute Führungstreffer fiel zu diesem Zeitpunkt dann zwar doch etwas überraschend, aber allemal sehenswert. Bjarne Waßmuth knallte den zielgenauen Flankenball von Niederer per Seitfallzieher aufs Tor, der FV-Goalie klatschte das Geschoss zur Seite, wo Routinier Bindereif gedankenschnell und präzise aus kurzer Entfernung zum 2:1 abstaubte (72.). Die Begegnung blieb weiterhin heftig umkämpft und offensive Leckerbissen waren bis zur 90. Minute beiderseits nicht geboten. Den Nordsternlern reichte dies und sie hatten gegen die auf totale Offensive setzende Lampert-Truppe sogar zwei Kontergelegenheiten, um das Ding endgültig zu entscheiden. So war Philipp Werner aber zu überrascht, um das leere Tor genauer anzuvisieren (90.+1). Nach der Notbremse von Daniel Groh (90.+3) schien die Siegchance noch näher zu rücken, zumal Jonas Stern nach einem feinen Dribbling aus 22 Metern noch Pech mit einem Lattentreffer hatte (90+4). Doch es kam anders. Ein letzter langer Ball an die Strafraumgrenze rutschte über Jan Reinhard durch die KSV-Deckung, wo Kyei erfolgreich lauerte und an Becker vorbei ausgefuchst das 2:2 eintütete (90.+5).

Jubel hier, Enttäuschung da und kein Anstoß mehr. Das war´s. Aber die Saison geht ja weiter und irgendwann geht’s auch wieder andersrum (Dieter Brumm, Karlsruher SV).



