KSV-Damen gewinnen erstes Testspiel

Die Landesligadamen sind mit einem Sieg in ihre Testspielreihe gestartet: beim Post SV Oldenburg gewannen die Landesligaaufsteigerinnen am Samstag mit 3:1 (2:0).



Mit einem kleinen Kader trat der Krusenbuscher SV zum Match im Oldenburger Noden an. Lediglich dreizehn Spielerinnen standen Trainer Lars Windels zur Verfügung, mit Mia Mitwollen und Kira Birken halfen zudem zwei Spielerinnen der zweiten Damen aus. Doch das Team machte seine Sache gut: von Beginn an drückten die Orange-Schwarzen, zwei frühe Tore ließen den KSV zudem beruhighter in den weiteren Spielverlauf gehen. Romy Hennig hatte Krusenbusch erst per Kopf in Führung gebracht (6.), nur wenige Augenblicke später traf Hennig sehenswert aus der Distanz zum 0:2 (8.). In der Folgezeit verflachte das Spiel ein wenig, die Partie auf dem Kunstrasenplatz des Pist SV verlor deutlich an Tempo und Höhepunkten. Dennoch blieb Krusenbusch über weite Strecken spielbestimmend und ließ sich von den äußeren Umständen nicht beeindrucken. Nach dem Seitenwechsel erlebten die Besucher einen etwas besser ins Spiel kommenden Gastgeber, der Post SV konnte einige Akzente setzen und in der 57. Minute verkürzen: Lotta Jäger nagelte den Ball passend unter die Latte, KSV-Keeperin Svenja Strozyk kam nicht entscheidend an das Spielgerät. Der Gegentreffer lähmte den KSV nur sehr kurz. Auch im Verlauf der zweiten Halbzeit zeigte sich Krusenbusch laufstark, setzte immer wieder nach und hatte einige gute Chancen. Eine dieser nutzte Helene Stahlhut eine Viertelstunde vor dem Ende zum 1:3 - Endstand.