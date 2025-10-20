KSV-Damen bedanken sich bei Aral in Wardenburg

Seit einigen Spieltagen kämpfen die Damen des Krusenbuscher SV nun in der Landesliga um Punkte. Mit Vollgas gingen die Orange-Schwarzen in die Spiele - und dank der Aral Tankstelle in Wardenburg durften sie das in gleich zwei nagelneuen Trikotsätzen.

Bei einem Ortstermin in Wardenburg bedankten sich die Landesligadamen unlängst bei Tankstelleninhaberin Nancy Wendt. Für Wendt ist das Engegament eine Ehrensache. Die Inhaberin freut sich über den Aufstieg und unterstützte das Team gerne. Mit großer Dankbarkeit nahmen die Krusenbuscher Damen ihr neues Outfit entgegen und sind nun für die kommenden Aufgaben bestens ausgestattet!