KSV C-Juniorinnen wieder an der Tabellenspitze

Die Junglöwinnen begannen druckvoll und bereits in der 2. Minute brachte Marlene Remus ihre Farben, nach Zuspiel von Paulina Kapsa, mit 1:0 in Führung. Man merkte den Mädels an, dass sie in diesem Spiel von Anfang an klare Verhältnisse schaffen wollten und so spielten sie weiter druckvoll nach vorne und ließen die Gäste kaum mal aus der eigenen Hälfte. Wurden in der fünften und sechsten Minute noch gute Möglichkeiten ausgelassen, belohnten sich die Kassler Mädchen in der 8. Minute mit dem 2:0. Mittefeldmotor Clara Trümner hatte einen Torabschlag abgefangen und bediente im Anschluss Knippserin Paulina Kapsa, die der Gästetorhüterin keine Abwehrmöglichkeit ließ. Es folgten weitere Torchancen im Minutentakt, doch entweder waren die Abschlüsse nicht präzise genug oder das Aluminium bewahrte die Gäste davor, höher in Rückstand zu geraten. In der 15. Minute klingelte es dann aber doch wieder in Kasten der Gäste. Die Topvorbereiterin der Liga, Finja Olschok, setzte Clara Trümner in Szene, die sich die Möglichkeit, die Führung weiter auszubauen, nicht nehmen ließ. Nach 20 Minuten gönnte es der Schiedsrichter den Mädchen dann zum ersten Mal durchzupusten und unterbrach die Partie für eine kurze Trinkpause. Am Spielverlauf änderte diese Unterbrechung allerdings nichts. Der KSV drückte und die MSG aus Marburg wehrte sich, allerdings vergeblich. In der 23. Minute erzielte Kapsa das 4:0, wieder nach Vorlage von Olschok, die von Trümner in abseitsverdächtiger Position bedient wurde und uneigennützig vor der Gästekeeperin noch mal quer legte. Der nächsten Treffer war dann wieder M. Remus vorbehalten. Von Trümner freigespielt behielt die rechte Flügelspielerin des KSV die Nerven und versenkte die Kugel im Gästetor zum 5:0 (29. Min.). Kurz vor der Pause dann noch ein Doppelschlag der Junglöwinnen. Im Anschluss an eine von mehreren Ecken für den KSV, klärte eine Marburger Verteidigerin den Ball direkt vor die Füße von Stella Doncev, die mit einen unhaltbaren Schuss in den linken Torwinkel aus gut 20 Metern den schönsten Treffer des Tages erzielte (6:0; 34 MIn.). Nächster Angriff, nächste Ecke für den KSV. Olschok bringt den Ball scharf vors Gästetor und dort springt der Ball von der unglücklichen ins eigene Gehäuse (7:0; 35. Min.). Doch die Gäste aus Marburg wollten sich nicht so einfach abschießen lassen und ließen kurz vor dem Pausenpfiff auch einmal ihr spielerisches Potenzial aufblitzen. Nach schönem Spielzug tauchte die Marburgerin Angreiferin frei vor dem von Magdalena Daun gehüteten Tor auf, ihr Schuss verfehlte allerdings knapp sein Ziel, so dass es mit dem Zwischenstand von 7:0 in die Pause ging.

Die zweite Hälfte war dann geprägt von vielen Wechseln auf Seiten des KSV. Das Trainerteam tauschte munter durch, um einerseits der temporeichen ersten Hälfte Tribut zu zollen, aber auch allen Spielerinnen ausreichend Spielzeit ermöglichen. Das Angriffsspiel des KSV wurde etwas zerfahrener und ungenauer und die Marburgerinnen kamen etwas besser ins Spiel, ohne aber das jetzt von Nuala Ortmann gehütete KSV-Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen. In der 52. Minute fiel dann der letzte Treffer des Tages, wieder nach einer Ecke von Finja Olschok, Diese brachte den Ball von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, wo die durchgelaufene Clara Trümner den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Weitere Möglichkeiten das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten verpassten die Junglöwinnen und auch die Marburgerinnen hatten noch die ein oder andere Möglichkeit zum Ehrentreffer, der ihnen aber nicht mehr gelingen sollte. So beendete der Unparteiische nach 70 Minuten die Partie und Spielerinnen aus beiden Mannschaften sanken nach dem Schlusspfiff erschöpft zu Boden.