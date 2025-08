KSV-B-Juniorinnen gewinnen erstes Testspiel

Obwohl sich noch zahlreiche Spielerinnen im Urlaub befanden, konnte das neue Trainerteam Krause/Krull 13 motivierte Akteurinnen aufbieten, unter denen sich auch zahlreiche Neuzugänge befanden. So hatten Sarai-Noelle Bahn, Emilia Weinmeister, Flora Kuhn, Sophie Nieder, Josefine Schneider und Emilia Cnyrim die Möglichkeit, Ihren ersten Einsatz im Trikot der B-Juniorinnen KSV zu bestreiten und alle konnten die an sie gestellten Erwartungen zur Zufriedenheit des Trainerteams erfüllen.

Nach einer Abtastphase von ca. zehn Minuten zu Beginn, in der sich beide Mannschaften offensiv neutralisierten, übernahm der KSV zunehmend das Kommando und hatte durch Marlene Remus und Emilia Weinmeister die ersten Abschlüsse im Spiel zu verzeichnen (11. + 13. Min.). Die Mädels vom KSV versuchten hoch zu pressen und die Gegnerinnen bereits im Spielaufbau zu Fehlern zu zwingen und Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte zu forcieren. Das gelang auch einige Male wie geplant, allerdings war auch das KSV-Offensivspiel noch zu fehleranfällig und die Mädchen aus Göttingen konnten mit konzentrierter und gut organisierter Abwehrarbeit die eigenen Fehler wieder bereinigen. Und wenn der KSV doch mal durchbrach und zum Abschluss kam, war die gute Torhüterin aus Göttingen auf dem Posten. Einen Schuss von Paulina Kapsa, nach selbst abgefangenem Ball in Minute 33, sowie einen gefährlich auf Tor gezogenen Freistoß von Marlene Remus in der 35 Minute, parierte die Göttinger Torfrau hervorragend und verhinderte auch bei der darauffolgenden Ecke mit guter Reaktion den Führungstreffer des KSV nach Abschluss von Clara Trümner. Da auch Sarai Bahn´s Schuss in der 40. Minute zu zentral geriet, ging es nach 40 Minuten ohne Tore in die Halbzeitpause.

Halbzeit Zwei begann dann mit einem offensiven Ausrufezeichen der KSV-Mädels. Marlene Remus fasste sich ein Herz und ihr strammer Abschluss in der 43. Minute aus ca. 20 Metern klatschte ans Lattenkreuz. Den daraus resultierenden Abpraller konnte Mannschaftkameradin Paulina Kapsa leider ebenfalls nicht im gegnerischen Kasten unterbringen. Die Krönung einer schönen Passstafette über die linke Seite mit dem ersten Tor des Tages blieb auch Sarai Bahn in der 51. Minute verwehrt. Ihr Torschuss wurde von einer Gegenspielerin noch abgefälscht und fand ebenso wenig sein Ziel wie der Versuch von Emilia Weinmeister nur zwei Minuten später. In der 61. Minute waren dann die "Torfindungsschwierigkeiten" aber endlich überwunden und Sarai Bahn traf aus ca. 20 Metern zum 1:0 für die KSV-Mädels. Und weil es so schön war, legt Bahn zwei Minuten später, nach zu kurz geklärter Ecke von der rechten Seite, nach. Torschuss aus zentraler Position von der Strafraumgrenze und die Torhüterin aus Göttingen war zum zweiten Mal in dieser Partie überwunden (63. Min.). In der Folge verpassten sowohl Clara Trümner, sowie Lisa Fridrich die Führung des KSV weiter auszubauen. Kurz vor Ende der Begegnung gelang den Gästen aus Göttingen dann noch der Anschlusstreffer zum 1:2. Nachdem ein Ball von der ansonsten sehr aufmerksamen und zweikampfstarken Josefine Schneider nicht entschlossen genug geklärt wurde, nutzte eine Gästespielerin den Moment der Nachlässigkeit, eroberte die Kugel und überwand noch toller Einzelaktion gegen drei Verteidigerinnen die ansonsten nahezu beschäftigungslose Celine Wilusz im Tor der KSV-Mädels. Kurz darauf beendete der Unparteiische die Partie und die B-Juniorinnen des KSV konnten sich über einen verdienten Testspielerfolg gegen den klassenhöheren Niedersachsenligisten aus Göttingen freuen.