KSV Alzey-Worms: Zu Gast bei den Schiedsrichtern

Vergangene Saison musste sich TuS Wörrstadt (in Rot, hier gegen den TSV Flörsheim-Dalsheim) noch fürs Topturnier der Schiedsrichter qualifizieren. Nach dem Bezirksliga-Aufstieg im Feld ist das Neuborn-Team direkt für die Finalrunde am ersten Sonntag des neuen Jahres gesetzt. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim. Am Sonntag schon etwas vor? Wenn nicht, böte sich ein Besuch in der Gau-Odernheimer Petersberghalle an. Dort rollt zwischen 11 und 16.30 Uhr das runde Leder. Sechs Mannschaften aus der Region, darunter die SG Mauchenheim/Freimersheim, die SG Armsheim/Flonheim und der FSV Osthofen, spielen dort die erste von vier Runden des renommierten Schiedsrichter-Hallenturniers.

Zwei weitere folgen noch in diesem Jahr: Am Montag und am Dienstag, dann aber erst ab 18 Uhr. Die besten Teams dieser drei Qualifikationsrunden qualifizieren sich für den Höhepunkt der Veranstaltungsserie am Sonntag, dem sogenannten Top-Turnier. Dann läuft so ziemlich alles auf, was im Fußball im Kreis Alzey-Worms Rang und Namen hat. Darunter Wormatia Worms U21 als Titelverteidiger, der TSV Gau-Odernheim und der SV Gimbsheim.

>>> ZUM SPIELPLAN Michael Speier, der Vorsitzende der ausrichtenden Schiedsrichtervereinigung, strahlt große Vorfreude aus: „Wir sind gewappnet, alles ist gerichtet“, avisiert der Westhofener von der anspruchsvollen Woche, die vor den Unparteiischen liegt. Sie managen das Turnier, stellen die Referees und kümmern sich ums Catering, mit dem Teilnehmer und Gäste während den vier Tagen verwöhnt werden. Gerade das Topturnier am Sonntag in einer Woche, also nach dem Jahreswechsel, gilt als gesellschaftlicher Höhepunkt in der lokalen Fußball-Szene. Sehen und gesehen werden, essen und trinken und das bei toller sportlicher Unterhalten - so lautet das Credo.