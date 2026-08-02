KSG zeigt Frühform

Im Vergleich zum 6:1-Sieg in Wolferstedt vor anderthalb Wochen begann diesmal Carl anstelle des urlaubenden K. Koch im Tor, zudem startete Ehrich für Mieth (zunächst Bank).

Im zweiten "echten" Vorbereitungsspiel auf die Saison 2026/27 zeigte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg erneut ihr Potenzial. Gegen eine mit Spielern der zweiten Mannschaft gemischten Vertretung der SpG Bad Frankenhausen/Seehausen III siegten die Hausherren verdient mit 3:1 (2:1) - wobei in Halbzeit eins die Offensive und in Hälfte zwei die Defensive überzeugen konnte.

So auch beim 1:0, als H. Hollo steil geschickt wurde, dieser den Ball mit Übersicht zu Ehrich passte, welcher seinen Gegenspieler stehen ließ und trocken von der Strafraumgrenze zur frühen Führung versenkte (7. Minute). In der Folge erspielten sich die Gastgeber ein klares Chancenplus, vergab aber einige gute Möglichkeiten.

Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen die Gastgeber schnell das Kommando. Aufbauend auf einer von Y. Herbst und Hedig souverän dirigierten Abwehr sorgten vor allem die schnellen Ruppe, Ehrich und H. Hollo immer wieder für Gefahr. Allgemein zeigte die Mannschaft hohe Spielfreude, ließ den Ball geschickt durch die Reihen laufen und kombinierte sich wiederholt ansehnlich durch das Mittelfeld.

Was sich wie so oft rächte, als nach einem Ballverlust im Mittelfeld die bis dato ungefährlichen Gäste im Strafraum auftauchten, der Gästestürmer im Zweikampf mit Hedig und Peukert zu Fall kam und Schiedsrichterin Block auf den Punkt zeigte - Müller verwandelte zum schmeichelhaften Ausgleich (24.).

Doch die Hausherren schüttelten sich kurz und fingen sich schnell wieder. Erneut führte ein schneller Angriff über die linke Seite zur Führung - diesmal netzte Bornmann eiskalt nach Querpass von H. Hollo ein (35.). Der Mittelstürmer zeigte auch sonst Präsenz, hatte Pech bei einem Kopfball knapp über das Tor und bewies wiederholt Übersicht. So bei seiner Vorlage für Ehrich, die der Sommerneuzugang aber deutlich über das Tor jagte (36.) - wie auch eine weiter Großchance kurz vor der Pause.

Nach der Pause gab es auf beiden Seiten einen Dreifachwechsel - was sich vor allem bei den Gästen positiv bemerkbar machte: Tschierwitz, Aboulqassim Talal und Zuleger sorgten für mehr Struktur und Druck auf Seiten der Gäste. Allerdings setzten die Gastgeber die erste Duftmarke: Der eingewechselte Mieth fing einen Fehlpass ab, brachte H. Hollo ins Spiel, der seinem Gegenspieler davonzog und sicher zum 3:1 einnetzte (47.). Die Latte verhinderte drei Minuten später bei einem Bornmann-Volley die Vorentscheidung.

Anschließend taten sich die Gastgeber schwer, geordnet nach vorne zu spielen, zu viele Ballverluste nach Einzelaktionen (Mieth, R. Herbst) und mangelhaftes Herausrücken nach Befreiungsschlägen sorgten für wenig Entlastung. Allerdings bewies die Abwehr in der Folge Standfestigkeit und Zweikampfstärke und ließ keine klaren Chancen zu. Gefährlich wurden die Gäste nur bei Freistoßen oder Fernschüssen, wobei sich Carl aber auf dem Posten zeigte.

In den letzten 20 Minuten gelangen den Hausherren dann auch wieder bessere, gezieltere Konterangriffe, allerdings fehlte es bei Chancen von R. Herbst, Mieth oder Doerner an Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Wirklich in Gefahr geriet der Sieg aber auch nicht mehr.

Die Saisongeneralprobe soll für die KSG am kommenden Samstag bei Kreisoberligist Grün-Weiß Wimmelburg erfolgen. Für die SpG Bad Frankenhausen/Seehausen geht dagegen in Thüringen bereits am kommenden Samstag der Punktspiel-Ernst wieder los und zwar mit einem Heimspiel gegen den FSV Schernberg.