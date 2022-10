KSG Vielbrunn: Alexander Sigmund legt Amt nieder AM Donnerstag verließ der Trainer den Verein+++Ehemaliger CO-Trainer übernimmt das Amt

Sigmund entwickelte den Verein weiter

"Durch seine akribische Arbeit schafften wir es die Mannschaft immer weiterzuentwickeln. Nach einem 7. Platz (Abbruch nach 60% der Spiele) in der zweiten Saison, standen wir in der Saison 2020/2021 zum Zeitpunkt des Abbruchs an der Tabellenspitze nach der Quotientenregel.

Letzte Runde wurden wird durch Corona stark gebeutelt, beendeten die Saison aber dennoch auf einem starken 5. Platz, was die beste Platzierung seit den A-Liga Ost Zeiten (heutige KOL) Ende der 70er bedeutet. In der laufenden Saison stehen wir an der Tabellenspitze und sind die noch einzige ungeschlagene Mannschaft in der Kreisliga A Odenwald.