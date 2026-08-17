KSG springt mit Ehrich-Hattrick an die Spitze

Im Gegensatz zur verpatzten Generalprobe bei Grün-Weiß Wimmelburg waren bei den Gästen wieder die Innenverteidiger Y. Herbst und Hedig sowie Flügelflitzer H. Hollo dabei, sie ersetzten Schumann (privat verhindert), R. Herbst und Schendzielorz (beide zunächst auf der Bank).

Dank einer fulminanten ersten Hälfte gelang der KSG Holdenstedt/Beyernaumburg der Auftakt in die neue Saison mit einem 7:0 (7:0)-Kantersieg bei der zweiten Mannschaft des 1.FC Sangerhausen. Auf dem ungeliebten Hart-/Sandplatz glänzten vor allem Ehrich und H. Hollo als Torschützen und Vorlagengeber.

Zu diesem Zeitpunkt führten die KSG bereits mit 1:0, nachdem H. Hollo wieder einmal seine Geschwindigkeit ausspielte, zwar am Sangerhäuser Keeper Hashimi scheiterte, Ehrich den Abpraller aber sicher verwandelte (8. Minute). Dem Tempo der KSG-Offensive war die FC-Abwehr in keiner Weise gewachsen, zudem spielten die Hausherren mit zahlreichen Fehlern im Aufbau den konterstarken Gästen in die Karten.

Nach einem etwas hektischen Beginn auf beiden Seiten zeigte die KSG, dass die guten Eindrücke aus den ersten Testspielen gegen Wolferstedt und die SG Bad Frankenhausen III/Seehausen nicht getäuscht hatten. Dank einer aufmerksamen Innenverteidigung und eines spiel- wie zweikampfstarken defensiven Mittelfelds um Große und Kapitän Nachtwein erspielten sich die Gäste schnell ein klares Übergewicht, ließen aus dem Spiel so gut wie keine Chance zu. Gefährlich wurde es in Halbzeit eins nur nach einer Ecke, als nach einer verunglückten Kopfballabwehr der Ball erst kurz vor der Linie in höchster Not geklärt werden konnte.

Vom Doppelschlag durch H. Hollo (Solo von der Mittellinie nach abgewehrter Ecke mit eiskaltem Abschluss, 17.) und Ehrich (präziser Abschluss von der Strafraumgrenze nach vorherigem Fehlpass, 18.) erholten sich die Hausherren bis zur Pause nicht mehr. Direkt nach der Trinkpause stocherte L. Hollo eine verunglückte Kopfballabwehr der Gastgeber über die Linie (29.), H. Hollo traf traumhaft nach Ablage von Ehrich per Volley-Bogenlampe (37.), Ehrich machte seinen Hattrick im Zusammenspiel mit dem im Sommer ebenfalls aus der A-Jugend des VfB Sangerhausen gekommenen Ruppe (und gütiger Mithilfe von Keeper Hashimi) perfekt (40.) und Große verwandelte einen an H. Hollo verursachten Elfmeter mit etwas Glück zum 7:0-Pausenstand (42.).

Angesichts weiterer Großchancen von Bornmann (14.), Ruppe (23.), Große (25.) und Ehrich (33.) wäre selbst eine noch deutlichere Pausenführung möglich gewesen. Nach dem Wechsel dagegen ließen es die Gäste angesichts des deutlichen Vorsprungs und der hohen Temperaturen gemächlicher angehen. Und auch nachlässiger in der Defensivarbeit, so dass die nicht vollends aufsteckenden Gastgeber zur ein oder anderen Offensivaktion kamen, ohne lange wirklich gefährlich zu werden. Keeper K. Koch zeigte sich bei einem Freistoß (59.) und einem Schuss nach einer Ecke (63.) aber auf dem Posten.

Offensiv geriet das Spiel der KSG auch durch einige Wechsel deutlich ins Stocken. Trotz großer Freiräume wurde zu wenig kombiniert und häuften sich unnötige Fehlpässe. Unnötig auch die Hektik, die angesichts zahlreicher Frustfouls der Hausherren zum Teil aufkam. So plätscherte das Spiel im zweiten Durchgang überwiegend ereignislos vor sich hin. Chancen gab es neben einem Kopfball von Y. Herbst nach einer Ecke von L. Hollo (48.) erst wieder in der Nachspielzeit, doch konnten der eingewechselte Burghardt und Ruppe ihre Möglichkeiten nicht nutzen.

Mit diesem deutlichen Sieg ist die KSG erster Tabellenführer der neuen Saison in der Kreisklasse Staffel 2. Am kommenden Wochenende wartet in der ersten Kreispokalrunde mit Kreisoberligist Romonta Stedten jedoch ein ganz anderes Kaliber. Für den 1.FC Sangerhausen II geht es dagegen erst in zwei Wochen mit dem zweiten Punktspiel beim Absteiger Rohnetal Wolferstedt weiter.