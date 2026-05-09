KSG siegt dank Schützen aus der zweiten Reihe

Im Vergleich zum klaren 4:1-Sieg über Berga/Uftrungen II musste KSG-Coach Fischer auf Torhüter K. Koch (erkrankt), Schumann ,Peukert (beide private Gründe) und H. Hollo (Urlaub) verzichten. Dafür begannen Feldspieler Hoffmann - erst zum zweiten Mal überhaupt - im Tor, Kavalier, M. Burghardt und Rückkehrer Carl.

Dank zwei treffsicherer Distanzschützen feierte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg einen verdienten 3:2 (2:1)-Auswärtserfolg beim FSV Sittendorf. Das der zweite Sieg in Serie nicht deutlicher ausfiel, lag an der Abschlussschwäche und strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen.

Die wenigen, zaghaften Angriffe der kaum nachrückenden Hausherren wurde meist schnell abgefangen und der Weg nach vorne gesucht. Die frühe Führung, erzielt von Carl aus 18 Metern mit einem sehenswerten Schuss über den Keeper in den Winkel (12.), gab der KSG weiter Auftrieb. Logische Folge: Das 2:0 durch Große, wenn dies auch etwas Zufall war: ein als Pass gedachte Ball in den Strafraum trudelt ins lange Eck (22.).

Das die Hausherren seit fünf Spielen ungeschlagen waren, war zu keiner Phase zu erkennen. Die Gäste zeigten sich - vor allem in den ersten 25 Minuten - als in fast allen Belangen überlegen. Der Ball lief über Carl, Große und R. Herbst flüssig durch das Mittelfeld, die Außen zeigten sich agil und als zu schnell für die Sittendorfer Verteidiger und die Abwehr, in der Y. Herbst ein starkes Debüt als Libero gab, zweikampfstark und stellungssicher.

Einziges Manko: Bei aller Überlegenheit sündigten die Gäste im Abschluss. Ob Kavalier nach tollem Solo und Doppelpass mit Carl allein vor Keeper V. Burghardt (14.), van Veen, der nach Einzelaktion zu lange braucht, sich verdribbelt oder es an Übersicht mangeln lässt (28./33./36.), oder Mieth, der nach Torwartfehler im Anschluss an eine Ecke zu überrascht ist (30.) - die klarsten Chancen wurden liegen gelassen.

Dieses Bild setzte sich auch im zweiten Durchgang fort. Trotz des Anschlusstreffers durch einen schönen Freistoßtreffer von Breitenbach unmittelbar vor der Pause blieb die KSG am Drücker, hatte im Mittelfeld ein klares Übergewicht und sorgte dann der Schnelligkeit seiner Außenbahnspieler immer wieder für Konfusion in der Sittendorfer Abwehr.

Das 3:1 für die KSG erzielte dann wieder Große mit einem platzierten Schlenzer aus 20 Metern, bei dem der FSV-Keeper nur hinterher schauen konnte (58.). Anschließend überboten sich allerdings die Gäste-Offensivspieler im Auslassen bester Chancen: So vergaben van Veen (62./63.) und Scheffel (71./77.) freistehend allein vorm Torhüter, zudem ging ein Kopfball des eingewechselten L. Hollo nur Zentimeter am Tor vorbei (69.).

Statt etwas für das Torverhältnis zu tun, mussten die Gäste sogar noch um den Sieg bangen. Grund dafür: Referee Frank. Dieser gab einen strittigen Elfmeter nach vermeintlichen Handspiel von Kavalier - nachdem er zuvor und danach wesentlich klarere Handspiele - auch im Strafraum - der Hausherren "übersehen" hatte. Breitenbach, der ansonsten bei M. Burghardt völlig abgemeldet war, nutzte das Geschenk zu seinem zweiten Treffer.

So kam in der Schlussphase sogar noch Hektik auf, obwohl die Sittendorfer nicht ein einziges Mal aus dem Spiel heraus gefährlich wurden und KSG-Keeper Hoffmann nur bei einer Ecke und einem langen Ball eingreifen musste. Da vorne aber wieder zu umständlich gespielt wurde und der letzte Pass nicht ankam, konnte die KSG den Sack allerdings auch nicht zumachen. Am verdienten Sieg änderte sich aber auch in der sechsminütigen (!) Nachspielzeit nichts mehr.

Mit dem zweiten Sieg in Serie stellt die KSG also wieder den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld her, kommenden Sonntag soll die Serie im Heimspiel gegen Eintracht Bennungen ausgebaut werden. Sittendorf tritt bereits am Freitag beim VfB Oberröblingen II an.