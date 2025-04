KSG-Schützenfest dank drei Doppelschützen

Den erwarteten Pflichtsieg feierte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg gegen Schlusslicht Niederröblingen/FC Sangerhausen II. Beim 9:0 (4:0) zeigte man sich gar ungewohnt torhungrig, ließ sogar einen noch klareren Sieg leichtfertig liegen.

Im Vergleich zur 0:2-Niederlage in Siersleben gab es bei den Gastgebern folgende Änderungen: Der zuletzt aus der Not geboren das Tor hütende K. Koch konnte aufgrund einer Sehnenverletzung am Finger nicht zwischen die Pfosten und begann auf gewohntem Terrain als Mittelstürmer. Im Tor kam Maik Ballmer zu seiner Saisonpremiere - nach Möller, Buhl und K. Koch der bereits vierte Keeper diese Saison. Für Heller (5. Gelbe), L. Hollo und Reger (beide Bank) spielten zudem C. Koch und Carl.