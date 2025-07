KSG mit Moral und van Veen zum Remis

Im Vergleich zur 1:3-Niederlage am Donnerstag in Wolferstedt fehlten Trainer Fischer Torhüter Heller und Große. Da Koch vom Sturm ins Tor wechselte, standen diesmal Carl und Doerner neu in der Startelf.

Beide Mannschaften gingen mit viel Schwung in die Partie, suchten die Zweikämpfe und die Offensive. Allerdings offenbarten sich bei der KSG im Vergleich zur guten Vorstellung in Wolferstedt einige Schwächen. So wurde in der Offensive zu oft der komplizierte Weg gesucht, was häufig in schlechten Abspielen und Fehlpässen mündete. Zudem agierte das zentrale defensive Mittelfeld zu offensiv, mangelnde Abstimmung sorgte so für große Lücken, welche Blankenheim regelmäßig und vor allem bei den Treffern zum frühen 0:1 (C. Altenburg, 3. Minute) und 0:3 (S. Altenburg, 54.) weidlich nutzte.

Auch die Laufbereitschaft ließ zu wünschen übrig, wodurch das Pressing, das noch in Wolferstedt so gut klappte, über weite Strecken so gut wie gar nicht stattfand. Die Gäste standen über weite Strecken kompakt, waren in den Zweikämpfen präsent und suchten vor allem mit langen Bällen hinter die Abwehr den Weg nach vorne. Dank das lange Zeit souveränen Schumann als Libero und der wieder einmal starken Außenverteidiger Peukert und Schendzielorz kamen diese aber in Halbzeit eins nur noch zu zwei Chancen, bei denen sich K. Koch - der gut mitspielte, bei den bereits erwähnten Gegentoren aber einen Tick zu spät aufrückte - auszeichnen konnte.