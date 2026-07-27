KSG-Kantersieg dank starker zweiter Hälfte

Beide Mannschaften mussten im Sommer einen personellen Umbruch vollziehen und präsentierten sich mit stark verändertem Gesicht. Bei der KSG begannen mit L. Ruppe, Bornmann, J. Hedig und Nachtwein gleich vier der fünf Neuzugänge, der zunächst auf der Bank sitzende Ehrich kam aber im Laufe des Spiels auch zu seinem ersten Einsatz.

Im ersten Testspiel vor der neuen Saison 2026/27 hat die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg einen am Ende deutlichen 6:1 (0:1)-Sieg bei Rohnetal Wolferstedt gefeiert. Bei den Gästen, die den längeren Atem vorweisen konnten, setzten auch die Neuzugänge erste starke Akzente.

In Halbzeit eins hatten hier die Gastgeber ein klares Plus: So vereitelte KSG-Keeper K. Koch schon früh im Eins-gegen-Eins einen Rückstand und reagierte auch später bei zwei gefährlichen Schüssen gut. Glück zudem, als J. Hedig einen Kopfball nach einer Ecke auf der Linie klärte.

Von Beginn an entwickelte sich ein flottes Spiel, bei dem aber offensichtlich wurde, dass die Abstimmung angesichts vieler neuer Spieler auf beiden Seiten noch nicht richtig passte. So sorgten vor allem im Offensivspiel regelmäßig Missverständnisse dafür, dass vielversprechende Angriffe nicht zu klaren Chancen führten.

Auf der Gegenseite waren es zunächst vor allem Solo-Läufe von H. Hollo, die für Gefahr sorgten. Einmal konnte ein Schuss des linken Flügelflitzers aber noch vor der Linie geklärt werden, beim zweiten Versuch ging der Ball nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause dann die zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente Führung der Hausherren. Nachdem sich Peukert bei einem Flankenball verschätzt hatte, konnte sein Gegenspieler den Ball von der Grundlinie in die Mitte bringen, wo Eckert aus sieben Metern vollkommen ungedeckt einschießen konnte (43. Minute).

Mit dem schnellen Ausgleichstreffer nach der Pause durch den eingewechselten Nachwuchsspieler V. Wernicke (46.) entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch, bei dem die Gäste dank des starken Mittelfelds um L. Ruppe, H. Hollo, Nachtwein und dem im Sturm agierenden Ehrich immer mehr Oberwasser bekamen. Gegen die auch konditionell immer stärker abbauenden Gastgeber häuften sich nun die Chancen - und die Tore fielen fast zwangsläufig.

So traf Ehrich (55.) nach schönem Solo von Vorlagengeber H. Hollo, welcher auch das 1:3 durch den wieder eingewechselten Bornmann (71.) auflegte. Der Neuzugang fand mit zunehmender Spieldauer auch mehr Bindung und hatte weitere gute Szenen, traf etwa den Pfosten und legte bei einem Konter gut auf Ehrich ab, welcher im Strafraum nur per Foul gestoppt werden konnte - den Elfmeter verwandelte Große sicher (87.). In der Schlussphase fiel Wolferstedt dann völlig auseinander, L. Ruppe mit spektakulärem Alleingang (88.) und erneut Bornmann (90.) schraubten das Ergebnis auf 6:1.

Das Resultat kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gäste auch im zweiten Abschnitt einige Defensiv- und Konzentrationsschwächen offenbarten - bei konsequenterer Chancenauswertung hätte Rohnetal durchaus selbst wieder in Führung gehen können. Insgesamt stand die Gästeabwehr aber ordentlich, stark im ersten Durchgang vor allem L. Hollo, später steigerten sich auch J. Hedig, Peukert und Y. Herbst.

Am Ende bleibt aus Gästesicht ein Auftritt, der Mut für die kommenden Saison macht, in den folgenden Testspielen gilt es nun, die Auftritte zu bestätigen. Auf Wolferstedt wartet dagegen noch einiges an Arbeit.