KSG kämpft sich zum Sieg

Bei der KSG stand Trainer Fischer (zuletzt wegen Übungen der Bundeswehr zwei Wochen unterwegs) wieder an der Seitenlinie und konnte wieder auf eine dickere Personaldecke setzten als seine Co-Trainer zuletzt. Zwar fehlten weiterhin Gängel (krank), To. Schremmer (Kreuzbandriss) und zudem Nicolai (Gelb-Rot-Sperre), dafür standen Kapitän H. Hollo und Heller wieder zur Verfügung, die zuletzt angeschlagenen Peukert und Pauer saßen zumindest auf der Bank und von den Alten Herren halfen Semm und Th. Schremmer aus.

Ein erstes Offensivzeichen setzte die KSG nach knapp zehn Minuten, doch bei einer Dreifachchance konnten Herbst und Carl Anhalt-Schlussmann Janitza nicht überwinden. Ansonsten litt das Angriffsspiel der KSG unter zu vielen langen Bällen, womit sie ihr eigentlich spielstarkes Mittelfeld selbst aus dem Spiel nahm. Dabei zeigten vor allem H. Hollo, Carl und Hoffmann in den wenigen Situationen, in denen sie eingesetzt wurden, welches spielerische Vermögen in der Mannschaft steckt.

Die Führung nach 20 Minuten fiel etwas überraschend: Ein Stellungsfehler nach einem Heller-Abstoß in der Anhalt-Abwehr brachte Doerner in Position, der mit einem Heber den herausstürzenden Janitza überlistete. In der Folge war die KSG etwas sicherer und zielstrebiger, vergab aber mit zu zögerlichem Agieren oder ungenauen Abspielen weitere Chancen.

Auch defensiv waren die Hausherren nicht immer sicher, vor allem im zentralen Mittelfeld klafften öfter Lücken, wo Heuert und Gassam für Probleme sorgten. Der aufmerksame Keeper Heller verhinderte aber mit gutem Mitspielen und Herauslaufen klare Chancen. Der nicht unverdiente Ausgleich resultierte aus einem von Libero Lampl ungeschickt verursachten, berechtigten Elfmeter, den Götz verwandelte. Bis zur Pause neutralisierten sich beide Mannschaften.

Nach dem Wechsel kamen beide Teams schwer in Tritt. Nach einem Ballverlust von Gassam am eigene Strafraum gegen Mieth wurde der junge Flügelspieler im Strafraum von drei Anhalt-Spieler gestoppt und kam zu Fall - Referee Meckelburg entschied auf Elfmeter. Hoffmann verwandelte mit seinem siebten Saisontreffer zur erneuten KSG-Führung.

In der Folge setzte die KSG - auch mit der Einwechslung von Semm und Th. Schremmer - verstärkt auf Konter und zog sich weit zurück. Diese Taktik ging aber nur bedingt auf, da die Spitzen zu selten gezielt eingesetzt wurden und das Mittelfeld zu wenig zur Unterstützung und Entlastung aufrückte. So gab es nur eine echte Konterchance, als Th. Schremmer nach Pass von K. Koch allein vor Janitza auftauchte, der aber das 3:1 verhinderte.

Auf der Gegenseite konnte Anhalt mit dem gebotenen Platz im Mittelfeld nur wenig anfangen, aus dem Spiel heraus gab es kaum Chancen, zumal die KSG-Abwehr vor allem auf den Außenpositionen mit den starken Schendzielorz und L. Hollo - der sich vielen Zweikämpfen mit Kasüske und dem eingewechselten Mane behauptete - kaum noch Lücken bot. Bei der besten Anhalt-Chance nach einem Freistoß parierte Heller stark gegen einen fünf Meter frei vor dem Tor auftauchenden Anhalt-Spieler mit dem Fuß.

In der Schlussphase warfen die Gäste - die viel mit dem Referee haderten - alles nach vorn, doch zu klaren Abschlüssen kamen sie gegen die zumindest kämpferisch überzeugende KSG nicht mehr. So blieb es beim 2:1 für die Hausherren, die somit in der Rückrunde in Heimspielen ungeschlagen blieben.

Nächste Woche steht für die KSG ihr bereits letztes Saisonspiel an, die Reise geht am Sonntag ins Othal zum Spitzenreiter 1.FC Sangerhausen. Ebenfalls Sonntag empfängt Anhalt den Tabellenzweiten Teutonia Siersleben.