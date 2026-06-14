KSG-Joker stechen

Im Vergleich zum Debakel in Oberröblingen ersetzten die Hausherren Schumann (angeschlagen), H. Hollo (privat verhindert) und R. Herbst (zunächst Bank) durch Schendzielorz, Gängel und Mieth. Die Gäste mussten im Gegensatz zum 2:0-Sieg gegen Bennungen auf Steinberg, Angermann, Buchholz und Okapal verzichten, dafür begannen F. Bornkessel, R. Bornkessel, David Schirmer und Spangenberg.

Mit einer klaren Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche konnte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern. Gegen den Tabellenzweiten SV Kelbra II setzten sich die Hausherren am Ende durchaus verdient mit 2:1 (0:0) durch - auch weil Trainer Timo Fischer ein glückliches Händchen mit seinen Einwechslungen hatte.

In den ersten 20 Minuten erarbeiteten sich die Gastgeber fünf Topchancen, konnte aber keine davon nutzen. Mieth hatte mit einem Pfostentreffer Pech (2. Minute), van Veen scheiterte dreimal allein vorm anfangs überragenden Hille im Tor, der zweimal im direkten Duell die Oberhand behielt (15., 19.) und eine Direktabnahme stark an die Latte lenkte (18.), zudem ließ sich der junge KSG-Angreifer einmal abdrängen.

Nicht nur die Auf-, vor allem die Einstellung war bei der KSG eine völlig andere als in der Vorwoche. Von Beginn an zeigte die Mannschaft Herz, Einsatz und Zweikampfstärke - und suchte zudem bei jeder Gelegenheit den Zug zum Tor. Doch als größtes Manko erwies sich wieder einmal die Abschlussschwäche.

Die Gäste, die vor dem Spiel noch Chancen auf die Meisterschaft und den Aufstieg hatten, fingen sich anschließend etwas, ohne gegen die von Y. Herbst souverän angeführte KSG-Abwehr - in der auch die restlichen Verteidiger (Peukert, Gängel, Schendzielorz) in den Zweikämpfen fast nichts anbrennen ließen - wirklich gefährlich zu werden. Bis zur Pause verzeichneten die Gäste keinen Torschuss.

Da bei der KSG nach der furiosen Anfangsphase aber auch das Flügel- und Umschaltspiel lahmte, konnten kaum Chancen bis zur Halbzeit mehr verzeichnet werden.

In der Pause wechselten die Gastgeber gleich dreimal, was zunächst schon zu einem Bruch führte. Doch alle "Joker" (Hedig, R. Herbst, L. Hollo) sollten sich nach Anlaufschwierigkeiten noch gut einfügen. Eine erste Duftmarke setzte Hedig mit Pass auf L. Hollo, dessen Schuss aber das Tor verfehlte (49.). Im Gegenzug dann der Schock für die Gastgeber: Nach einem guten Angriff kommt der Ball zu Daniel Schirmer, der Gängel versetzt und mit dem ersten Torschuss die Gäste unhaltbar in Führung bringt.

Der Rückstand brachte die Hausherren zunächst aus dem Konzept. Nach einer Ecke pariert Heller einen Kopfball aus kurzer Distanz (53.), einen Distanzschuss wehrt der Keeper unkonventionell mit einer Faust ab (55.). Ein erstes Lebenszeichen setzten die Hausherren kurz darauf, doch Hedig setzt L. Hollos genaue Flanke per Kopf neben das Tor.

Kurz darauf hatten die Hausherren das Glück des Tüchtigen: Nach schöner Kombination durchs Zentrum will R. Herbst den Ball zu Hedig durchstecken, ein Kelbraer Verteidiger wuchtete den Ball beim Klärungsversuch unhaltbar in den Winkel des eigenen Tores zum Ausgleich (58.).

In der Folge wurde das Spiel ausgeglichener. Die Gäste suchten ihr Heil mit langen Bällen und durchs Zentrum, wo die zeitweise zu tief stehenden Hausherren aber dank Gängel (später dem eingewechselten Pauer), Große und Carl mit Geschick und auch etwas Glück meist die Oberhand behielten. Glück für die KSG auch, als Adam mit einem Freistoß nur den Pfosten traf (68.).

Die Gastgeber ihrerseits suchten zu oft den Weg über das Zentrum, zudem kamen die Pässe auf die Außen zu selten an. Einmal jedoch fand Große den in abseitsverdächtiger Position stehenden L. Hollo, der den Platz nutzte, um zur Grundlinie durchzugehen und mit Übersicht auf den freistehenden Hedig passte, der mühelos zum 2:1 vollendete (80.). In der Schlussphase passierte dann fast nichts mehr, so dass es beim knappen, angesichts des Chancenplus aber verdienten Sieg der KSG blieb.

Während die Hausherren somit eine durchwachsene Saison auf dem sechsten Platz abschließen, verpasst Kelbras Zweite den Aufstieg, der nach der Hinrunde angesichts von acht Punkten Vorsprung nur eine Frage der Zeit schien.