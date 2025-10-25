KSG Holdenstedt-Beyernaumburg siegt nach 17 Jahren in Bennungen

In einem intensiven, teils überharten Spiel setzte sich die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg mit 4:2 (2:0) bei Eintracht Bennungen durch und feiert damit den fünften Sieg in Serie. Damit endete eine Negativserie, hatte die KSG doch letztmals vor 17 (!) Jahren in Bennungen gewonnen.

Die Partie begann aus KSG-Sicht ähnlich wie in der Vorwoche: Die Gäste begannen aggressiv und suchten über die schnellen Flügel Kavalier (links) und H. Hollo (rechts) den Weg nach vorne. So hatte Kavalier früh eine große Chance, als er seinem Gegenspieler entwischte und am Torwart vorbeikam, aber den Ball nicht aufs Tor brachte (3. Minute).

Wie in der Vorwoche konnte KSG-Coach Fischer aus dem Vollen schöpfen, hatte 18 Spieler im Kader. Im Vergleich zum Sieg gegen Sittendorf begannen die zuletzt urlaubenden Kavalier und Koch und ersetzten Schendzielorz (Bank) und Hedig (Urlaub). Zudem begann die KSG erstmals mit zwei "echten" Spitzen. Bei der Eintracht fehlten im Gegensatz zum Spiel in Lengefeld Gaßmann, Aull und Birnschein, dafür begannen Schmiedel, Eckermann und Rückriem.

Und auch die erhoffte frühe Führung gelang den Gästen: Eine Freistoßflanke von Hoffmann verlängerte Große, der Ball springt Carl etwas glücklich vor die Füße und der Mittelfeldspieler schließt sofort zum 1:0 ab (8. Minute). Doch der Anfangsschwung ebbte schnell ab, zumal sich bei den Gästen die Fehlpässe, Missverständnisse und unnötigen Ballverlusten häuften. Zudem wurde das Spiel Mitte der ersten Halbzeit zu linkslastig und stimmte die Ordnung in der Defensive nicht immer.

Die Hausherren zeigten mit zunehmender Spielzeit verstärkten Einsatz - oft aber auch über die Grenzen der Fairness hinweg. Offensiv war das Spiel zudem zu leicht auszurechnen, Zielspieler Albat versuchte zwar viel, konnte sich aber in Halbzeit eins nur selten gegen KSG-Kapitän W. Gängel durchsetzen. So blieb Gäste-Keeper Heller nahezu beschäftigungslos, musste nur bei zwei Ecken eingreifen.

Offensiv gelangen der KSG erst kurz vor der Pause wieder zielstrebigere Aktionen. Ein toller Sololauf von H. Hollo über das halbe Feld krönte der Mittelfeldspieler mit dem 2:0 (39.). Nach einem tollen Spielzug über Große und H. Hollo vergab C. Hoffmann aus wenigen Metern das 3:0 recht kläglich.

Zur Halbzeit blieb K. Koch in der Kabine, dafür kam R. Herbst, um für mehr Ordnung im Mittelfeld zu sorgen. Der Wechsel zeigte gleich Wirkung. Nach einem Angriff über H. Hollo brachte Große per Hacke den aufgerückten R. Herbst ins Spiel, der legte sich den Ball an seinem Gegenspieler vorbei und traf per links ins Netz (48.). Doch wirkliche Sicherheit brachte auch der Drei-Tore-Vorsprung nicht ins Spiel der Gäste.

Nach einem Stellungsfehler von Libero Schumann entwischte Albat der KSG-Abwehr und traf durch die Beine des herauseilenden Torhüters (57.). Morgenluft witternd, ging die Eintracht bei ihrem Bemühen, Druck auszuüben, aber wiederholt überhart zur Sache. Die teils brutalen Fouls wurden von der erst 16-jährigen Schiedsrichterin Kim Riegel leider nicht konsequent, teils gar nicht geahndet. Für die junge Schiedsrichterin war diese Partie, mit Nickligkeiten auf beiden Seiten, allerdings auch nicht einfach.

Pech für die Gäste, das Libero Schumann bei einem Laufduell ohne Fremdeinwirkung eine Muskelverletzung zuzog. Durch die Umstellungen, auch Wechsel, kam in der Abwehr der KSG etwas Unordnung, wodurch sich für Bennungen einige Chancen ergaben, doch scheiterte Albat zuerst an Keeper Heller, beim zweiten Versuch klärten Heller und Scheffel gemeinsam auf der Linie.

Durch das Anrennen der Gastgeber ergaben sich aber auch Konterräume, die die KSG zu einigen Chancen, oft über Kavalier, H. Hollo oder Carl initiiert, nutzte. Doch der eingewechsellte van Veen rannte dabei zu oft (einmal auch zu Unrecht zurückgepfiffen) ins Abseits. Eine Großchance nach Pass von Kavalier vergab der Joker gegen Keeper Klinger. Eine weitere Großchance nach Zuspiel von Carl nutzte van Veen dann aber doch zum 1:4 (70.).

Eine Ecke nutzte Rödiger aus kurzer Distanz zum 2:4 (75.), was noch einmal in einer hektischen, von vielen Fouls geprägten Schlussphase mündete. Doch nachdem Scheffel eine weiteres Mal auf der Linie geklärt hatte, war der im Endeffekt verdiente Sieg der KSG unter Dach und Fach.

Kommende Woche geht es für die KSG erneut mit einem Auswärtsspiel weiter, diesmal geht es am Samstag zur SG Lengefeld/Gonnatal II. Bennungen tritt erst am Sonntag bei der Reserve des VfB Oberröblingen an.