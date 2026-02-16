KSG hält nur eine Halbzeit mit von Severin Buhl · Heute, 11:42 Uhr · 0 Leser

Im ersten Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde musste sich die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg beim Kreisligisten Eintracht Lüttchendorf II am Ende klar mit 1:6 (0:1) geschlagen geben. Vor allem in der zweiten Hälfte machte sich ein Konditions- und Kräftedefizit bei den Gästen bemerkbar, welches die Hausherren dankbar zum einem Schützenfest nutzten. Der unerwartet schnee- und frostreiche Winter hatte beiden Mannschaften einen Strich durch die Vorbereitungspläne gemacht - gerade eine Trainingseinheit war für beide Teams vor der Partie am Sonntag möglich. Zudem konnten beide Teams nicht in Bestbesetzung antreten. So fehlten bei den Gästen etwa mit H. Hollo, Scheffel, Kavalier und Torhüter Heller gleich vier Stammkräfte der Hinserie.

In der ersten Halbzeit konnte die KSG auf dem Kunstrasenplatz dennoch noch gut mithalten. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase hatten die Gäste die ersten dicken Chancen, doch zielte Hedig nach Fehler von Eintracht-Libero Muriq knapp am kurzen Pfosten vorbei (5.), eine Minute später traf Gastspieler L. Ruppe nur den Pfosten. Auf der Gegenseite vergab Mboussop nach Querpass von Hajdarpasic ein sicheres Tor, als er den Ball über das leere Tor schoss. Anschließend verteidigte die KSG überwiegend gut, verhinderte die Pässe in die Tiefe oder gewann die entscheidenden Zweikämpfe, auch wenn der Druck der Hausherren nach 20 Minuten immer mehr zunahm und nur noch wenig Entlastung gelang, weil die Stürmer entweder die Bälle nicht halten konnten oder das Mittelfeld zu spät nachrückte.