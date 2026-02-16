KSG hält nur eine Halbzeit mit

Im ersten Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde musste sich die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg beim Kreisligisten Eintracht Lüttchendorf II am Ende klar mit 1:6 (0:1) geschlagen geben. Vor allem in der zweiten Hälfte machte sich ein Konditions- und Kräftedefizit bei den Gästen bemerkbar, welches die Hausherren dankbar zum einem Schützenfest nutzten.
Der unerwartet schnee- und frostreiche Winter hatte beiden Mannschaften einen Strich durch die Vorbereitungspläne gemacht - gerade eine Trainingseinheit war für beide Teams vor der Partie am Sonntag möglich. Zudem konnten beide Teams nicht in Bestbesetzung antreten. So fehlten bei den Gästen etwa mit H. Hollo, Scheffel, Kavalier und Torhüter Heller gleich vier Stammkräfte der Hinserie.
In der ersten Halbzeit konnte die KSG auf dem Kunstrasenplatz dennoch noch gut mithalten. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase hatten die Gäste die ersten dicken Chancen, doch zielte Hedig nach Fehler von Eintracht-Libero Muriq knapp am kurzen Pfosten vorbei (5.), eine Minute später traf Gastspieler L. Ruppe nur den Pfosten.
Auf der Gegenseite vergab Mboussop nach Querpass von Hajdarpasic ein sicheres Tor, als er den Ball über das leere Tor schoss. Anschließend verteidigte die KSG überwiegend gut, verhinderte die Pässe in die Tiefe oder gewann die entscheidenden Zweikämpfe, auch wenn der Druck der Hausherren nach 20 Minuten immer mehr zunahm und nur noch wenig Entlastung gelang, weil die Stürmer entweder die Bälle nicht halten konnten oder das Mittelfeld zu spät nachrückte.
Die Führung der Gastgeber durch Hajdarpasic hatte ihren Ursprung in einem Missverständnis zwischen Große und van Veen, die sich uneins waren, wer einen abgeprallten Ball entgegen gehen sollte. Die Verwirrung nutzten die Gastgeber zu einem schnellen Pass in die Tiefe, der Stürmer lies dann dem KSG-Schlussmann Carl, der bis dato nur bei zwei Hallenturnieren zwischen den Pfosten stand, keine Chance (27. Minute). Offensiv ließ die KSG vor der Pause noch zweimal aufhorchen, doch verpasste man in Überzahlsituationen den richtigen Moment zum Abspiel oder verfehlte das Ziel.
Nach dem Wechsel machte sich die fehlende Kondition und Kraft bei der KSG immer mehr bemerkbar. Das schnelle 2:0, als Eisermann einen Carl-Abpraller abstaubte, wirkte zudem für die Hausherren wie eine Befreiung. Anschließend kamen die Gäste kaum mehr über die Mittellinie, offenbarten immer größere Lücken und durfte sich bei Keeper Carl und der Abschlussschwäche der Eintracht bedanken, dass es nicht mehr als ein halbes Dutzend Treffer wurde. Die weiteren Tore erzielten Hajdarpasic, Siebenühner (2) und Gerlach.
Offensiv kamen die Gäste erst in der Schlussphase für nun eher sorglos verteidigende Gastgeber noch einmal auf. Einen schönen Angriff über L. Ruppe und Pauer schloss van Veen unter gütiger Mithilfe des Eintracht-Schlussmannes zum Ehrentor ab (87.).
Fazit: Die Eintracht wirkte schon spritziger und weiter als die KSG, welche noch viel zu tun hat, ehe es am 14. März mit dem Punktspielbetrieb weitergeht. Für die Gastgeber war es eine gelungene Generalprobe für den Start in die Rückrunde, welche bereits am kommenden Sonntag mit einem Nachholspiel zu Hause gegen Ahlsdorf startet. Die KSG spielt am kommenden Samstag in Weißensee.