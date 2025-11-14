Der TSV Lengfeld, hier Kevin Drechsler am Ball vor Josha Poth von der KSG Georgenhausen, bezwingt den Tabellenzweiten aus Steinbach. Foto: Guido Schiek

KSG Georgenhausen und TSV Lengfeld punkten im Abstiegskampf In Nachholspielen der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald setzen KSG Georgenhausen und TSV Lengfeld späte Nadelstiche Verlinkte Inhalte KOL Dieburg/Odenwald TSV Lengfeld SC Hassia Fr.-Crumbach Lützel-Wieb. + 12 weitere

Dieburg/Odenwald (). In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald standen am Donnerstagabend Nachholspiele an. Die KSG Georgenhausen (3:1 gegen die SG Mosbach/Radheim) und der TSV Lengfeld (4:2 gegen die TSG Steinbach) kamen dabei zu wichtigen Punkten im Abstiegskampf. Der SV Lützel-Wiebelsbach und der TSV Günterfürst trennten sich torlos 0:0.

Gestern, 19:30 Uhr KSG Georgenhausen Georgenhsn. SG Mosbach/Radheim SG Mos./Rad. 3 1 Abpfiff Die treffsichere Sturmreihe der SG hatte Georgenhausens gut im Griff. Auch nach vorne konnte die KSG Akzente setzen, was sich im ersten Durchgang aber noch nicht weiter auswirkte. Schließlich war es der Doppelschlag von Georgenhausens Krichbaum (58.) und Gröger (61.), der die Gastgeber für ihr mutiges Spiel belohnte. Allerdings sorgte der Anschluß von Eifert (67.) dafür, dass die Partie bis in die lange Nachspielzeit hinein offen blieb, weil Mosbach/Radheim eine Niederlage mit Macht vermeiden wollte. So dauerte es bis kurz vor Abpfiff, ehe Gröger (90.+6) den zweiten Sieg der Gastgeber in Folge perfekt machte.

TSG Steinbach verliert Kontakt zum Spitzenreiter

Weiter Boden auf Spitzenreiter TSV Höchst hat Verfolger TSG Steinbach nach der Niederlage in Lengfeld verloren. Dagegen feierten die Gastgeber nach langer Durststrecke gegen den Tabellenzweiten einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Beide Mannschaften gingen von Anfang an forsch zu Werke und entwickelten Offensivdrang. Die daraus resultierenden Torchancen wurden beidseitig aber nicht genutzt. Das änderte sich mit dem Seitenwechsel, als Lengfelds Frohnert (53.) mit einem Eigentor die Odenwälder in Führung brachte. Es machte sich aber bei den Gastgebern keine Resignation breit, sondern Messerschmitt (56.) sorgte für den schnellen Ausgleich. Calvin Baader (60.) legte schnell zur Führung nach. Steinbach setzte alles daran, zum Ausgleich zu kommen und hatte mit dem Treffer von Erdem (87.) auch Erfolg. In der turbulenten Nachspielzeit sorgten dann Messerschmitt (90.+4) und der eingewechselte Breitwieser (90.+6) für ein Lengfelder Happy End.

Nicht zufrieden konnten die Gastgeber sein, die mehr Spielanteile, aber nur wenige Chancen für sich reklamieren konnten. Stefanovski traf nur den Pfosten, Amend zielte freistehend über das TSV-Tor. Die Defensivtaktik der Gäste führte damit zum Erfolg.