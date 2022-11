KSG gelingt fulminanter Jahresabschluss

Anders dagegen die KSG: Die nutzte, im Vergleich zu den meisten Spielen in dieser Saison, gleich den ersten Fehler der FC-Hintermannschaft zur schnellen Führung. Nach einem Abstoß verschätzten sich gleich zwei Verteidiger, Carl lief allein aufs Tor zu und legte mit Übersicht ab auf Schremmer, der nur noch einschieben brauchte. Auch in der Folge hatten die Gastgeber die besseren Chancen. So verzog Hollo nach einem Solo nur knapp, während Gängel mit einem platzierten Schuss am gut reagierenden Heinze scheiterte.

Von Beginn an wurde offensichtlich, dass die Hausherren Wiedergutmachung für die Klatsche in Stolberg betreiben wollten. Mit aggressiven, zumeist aber auch fairem Zweikampfverhalten wurden Bälle schnell erobert und die Gegenangriffe der Gäste unterbunden. Die Außenverteidiger Scholz und Gehlmann hatten ihre Gegenspieler ebenso im Griff wie im zentralen Mittelfeld Hoffmann und Hendrich, die zudem oft - vor allem Hoffmann - Impulse nach vorne setzten.

Im Vergleich zum Debakel in Stolberg standen KSG-Trainer Gothe wieder mehr Alternativen zur Verfügung. So begannen Hollo, Gehlmann, Hendrich und Carl anstelle von T. Nicolai, M. Nicolai (kam später, daher zunächst auf der Bank) und V. Wernicke. Auch die Bank war diesmal mit vier Mann gut besetzt. Beim FC gab es im Vergleich zum 4:2-Derby-Sieg über Anhalt vor zwei Wochen drei Wechsel: Für Torhüter Bosse stand Heinze zwischen den Pfosten, Erdmann und Hag Ibrahim wurden durch Mohamed Neirabi und Maher Neirabi ersetzt.

Und nachdem Schreckmoment des nicht gegebenen FC-Tores legte die KSG selbst nach. Heller - der sich schon in der ersten Minute verletzte, aber bis zur Pause durchhielt - spielte den Ball quer und fand Carl, dessen Schuss noch leicht abgefälscht zum 2:0 einschlug. Pech hatten die Gäste auch mit Verletzungen. Maher Neirabi musste nach einen Zweikampf ebenso noch vor der Pause angeschlagen raus wie Poplavskyi, der umgeknickt war.

FC: Mehr Druck, aber nur wenig Torgefahr

Nach dem Seitenwechsel kam der FC mit mehr Schwung. Durch früheres Anlaufen und Pressing sollte die KSG unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen werden. Die sich auch tatsächlich einschlichen, doch durch ungenaue Zuspiele und schwache Abschlüsse gelang es nicht, die Hausherren in Verlegenheit zu bringen. Stattdessen sorgte ein schöner Spielzug über Hoffmann, Hollo, Schremmer und den eingewechselten C. Koch für das 3:0, das Gängel überlegt erzielte.

Kurz darauf aber verkürzten die Gäste doch. Torjäger Dumack hatte von der Strafraumgrenze abgezogen und genau in den Winkel getroffen. Nun begann die KSG doch etwas zu schwimmen. Da diesmal aber der Einsatz und Kampf stimmte, gab es so gut wie überhaupt keine klaren Chancen zum Anschluss. Die beste entstand nach einem Freistoß, bei dem sich KSG-Schlussmann Buhl verschätzte, die Kopfballbogenlampe klärte aber C. Koch auf der Linie.

KSG-Joker sticht nach wenigen Sekunden

In der Schlussphase, als der FC immer mehr aufmachte, gab es auch wieder vermehrt Konterchancen für die KSG. Doch scheiterten Schremmer und zweimal C. Koch mit Kopfbälle an teilweise sensationellen Paraden des FC-Torhüters. Die endgültige Entscheidung fiel dann drei Minuten vor Schluss: Beim einem Konter entwischte Hollo der FC-Abwehr und bugsierte den Ball am FC-Schlussmann vorbei, der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Pauer drückte den Ball sicherheitshalber über die Linie. Und in der Nachspielzeit durfte C. Koch nach Freistoß von Hoffmann doch noch über sein Tor zum 5:1-Endstand jubeln.

Für die KSG endete damit eine Serie von sieben sieglosen Spielen, womit der Abstand zum Abstiegsplatz wieder vergrößert wird. Dieses Spiel sollte nun auch als Blaupause für die restliche Saison dienen, die am 11. März 2023 in Roßla fortgesetzt wird. Der FC Sangerhausen steht trotz der Pleite weiter im gesicherten Mittelfeld und wird ebenfalls am 11. März in Riestedt in die Rückrunde starten.