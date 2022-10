KSG-Chancenwucher erneut bestraft

Die dritte Saisonniederlage für die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg verlief nach dem bekannten Muster: Vorne werden beste Chancen vergeben, hinten werden individuelle Fehler sofort bestraft. Wobei sich Anhalt Sangerhausen den 3:1 (1:0)-Sieg in Holdenstedt mit einer starken zweiten Hälfte durchaus verdiente.

KSG-Coach Hartmut Gothe, nach zweiwöchiger Urlaubspause wieder auf der Bank, musste im Vergleich zur Niederlage in Kelbra auf zwei Positionen umstellen: Anstelle von Bennemann und Hollo begannen Schremmer und C. Koch. Anhalt musste auf Top-Torjäger Selimaj verzichten.

Eine halbe Stunde lang spielte nur eine Mannschaft: die Gastgeber. Mit aggressivem Zweikampfverhalten wurden immer wieder schnell die Bälle erobert, zumal Anhalt mit vielen unnötigen Fehlpässen der KSG in die Karten spielte. Über die Flügel - vor allem die linke Seite mit dem zunächst auffälligen V. Wernicke - erspielten sich die Hausherren zahlreiche Möglichkeiten, doch wie in den bisherigen Spielen wurde diese - teilweise kläglich - vergeben.

So wurden zwei Schüsse von Wildner im letzten Moment geblockt (16.), traf der Stürmer den Ball nach klugem Rückpass von V. Wernicke nicht richtig, während Schremmer zunächst stolperte und dann an Anhalt-Keeper Buzzi scheiterte (20.). Der Schlussmann parierte zudem einen Versuch von C. Koch nach einer Ecke spektakulär (24.), während V. Wernicke knapp verzog (29.).

Doch anschließend schlichen sich nach und nach Fehler und Ungenauigkeiten ins Spiel der KSG. Vor allem fehlte plötzlich die Konsequenz im Zweikampf, im Mittelfeld gingen die Bälle immer schneller verloren und ermöglichten den zunächst völlig harmlosen Gästen immer besser Zugriff auf das Spiel. Und mit dem ersten richtigen Angriff gelang Anhalt dann sogar die zu diesem Zeitpunkt schmeichelhafte Führung durch Alahmad (38.).