KSG bricht nach Koch-Patzer ein

Bei der KSG kam es nach dem Pokal-Aus in Amsdorf zu einigen Umstellungen: So fehlte Peukert (private Gründe), zudem saßen Pauer, Mieth und Doerner zunächst auf der Bank. Dafür begannen, erstmals seit seiner Rückkehr, Y. Herbst von Beginn an, H. Hollo stand erstmals zur Verfügung und begann im Sturm, zudem kehrte Carl zurück. Peukerts Position als Rechtsverteidiger nahm Große, zuletzt im Sturm, ein.

Unerwartet deutlich ging die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg im Heimspiel gegen die Reserve des VfR Roßla mit 0:5 (0:4) unter. Wie bereits in Amsdorf reichte ein Gegentor, um die junge Mannschaft gegen einen spielerisch nicht besseren Gegner aus dem Tritt zu bringen.

Allerdings fehlte es an Überzeugung in den Zweikämpfen, sowie Geradlinigkeit - waren die Angreifer an ihren Gegenspielern vorbei, gab es keinen Zug zum Tor, stattdessen einen Schlenker zu viel oder ein ungenaues Abspiel. Und wenn es einmal zu einem Abschluss kam, waren diese harmlos (Y. Herbst), weit vorbei (R. Herbst) oder wurden geblockt (Carl).

In den ersten 25 Minuten bekamen die Zuschauer ein zerfahrenes, chancenarmes Spiel zu sehen. Auf beiden Seiten wurden gute Ansätze durch ungenaue Abspiele und falschen Entscheidungen zunichte gemacht, zudem waren beide Abwehrreihen zunächst aufmerksam. Die Gastgeber versuchten es vor allem über die Flügel und die Geschwindigkeit von Scheffel, Kavalier und H. Hollo.

Auf der Gegenseite setzte Roßla auf die Erfahrung von M. Hauschulz und Otte sowie den trickreichen Anhalt, der sich viele Zweikämpfe mit Große lieferte, aber selten gefährlich durchkam. Aus dem Nichts fiel dann das 0:1: Nach einer Flanke von links stand Otte am langen Pfosten völlig frei, zum Entsetzen seiner Mitspieler bugsierte KSG-Keeper K. Koch den harmlosen Schuss über die eigene Linie (25. Minute).

Dieser Wirkungstreffer war bereits das Ende für die Hausherren, die sich von diesem Rückschlag völlig aus dem Konzept werfen ließen. Auf einmal gab es riesige Lücken im Mittelfeld, die es den nun auf Konter setzenden, immer selbstsicherer werdenden Gästen leicht machten, das Spiel innerhalb von nur acht Minuten zu entscheiden: Zunächst entwischte Anhalt nach langem Ball der Abwehr und überlupfte den etwas zu früh herausgerückten KSG-Schlussmann (28.), fünf Minuten später drückte Gängel einen Querpass von Otte unbedrängt über die eigene Torlinie.

In dieser Phase machte sich ein Mangel an Führungskräften bei der KSG stark bemerkbar. Kapitän Gängel, sonst immer ein Antreiber, verhedderte sich in Einzelaktionen und war nach dem Eigentor sichtlich von der Rolle. Bezeichnend sein schwach geschossener Elfmeter kurz vor dem Wechsel, den der ehemalige KSGler Brandenburg parieren konnte (42.). Statt neuer Hoffnung sorgte ein Elfmeter auf der Gegenseite für einen weiteren Nackenschlag, VfR-Torjäger M. Hauschulz verwandelte sicher (45.).

Nach der Pause begann die KSG zunächst trotz des klaren Rückstands forsch, kam auch über die rechte Seite zu zwei guten Aktionen und einer klaren Chance durch Kavalier, dessen Schuss aber Brandenburg vor keine Probleme stellte (48.). Der Schwung ebbte jedoch schnell ab. Der für den enttäuschenden Scheffel eingewechselte van Veen konnte auf der linken Bahn ebenfalls keine Akzente setzen, der auch zur Pause gekommene L. Hollo ließ auf der linken Abwehrseite wenig zu, seine verunglückte Kopfballabwehr brachte aber Maj in Ballbesitz, der dann bei seinem erfolgreichen Torschuss von fünf KSG-Spieler nicht entscheidend gestört wurde (60.).

Die Gäste taten nicht mehr als nötig, kamen gegen eine weiter bemühte, aber zu umständliche KSG aber nie in Bedrängnis. Die beste Torchance der Hausherren in Halbzeit zwei resultierte aus einem Freistoß, den Libero Schumann an die Latte zirkelte. So blieb es beim klaren und aufgrund der Effizienz sicher verdienten 5:0-Sieg von Roßla II. Weiterer Wermutstropfen für die KSG: Kapitän Gängel musste zehn Minuten vor Schluss nach einem unglücklichen Zusammenprall mit M. Hauschulz mit einer Verletzung am linken Fuß - möglicherweise an der Achillessehne - ausgewechselt werden.

Während es für Roßla II bereits am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den VfB Oberröblingen II weitergeht, tritt die KSG erst am Sonntag in Uftrungen gegen die SG Berga/Uftrungen an.