KSC verstärkt Team und Trainerstab von Rémy Gogoll · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser

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Der Kiersper SC treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und kann gleich zwei weitere Personalien bekanntgeben: Mit Christos Delinaoum verstärkt ein junger Defensivspieler den Kader der ersten Mannschaft, zudem wird Hans-Gerd Schulte neuer Co-Trainer am Felderhof. Der 20-jährige Delinaoum ist defensiv flexibel einsetzbar und bringt eine gute fußballerische Ausbildung mit. Seine Jugendzeit verbrachte er unter anderem bei Rot-Weiß Lüdenscheid sowie beim SC Lüdenscheid, wo er bis zur B- und A-Jugend aktiv war. Besonders seine Zweikampfstärke, Kopfballqualität und seine ruhige Spielweise mit Ball zeichnen ihn aus.

Beim KSC sieht man in ihm einen entwicklungsfähigen Spieler mit viel Potenzial. Ziel ist es, ihn Schritt für Schritt in die Mannschaft zu integrieren und gemeinsam eine positive sportliche Entwicklung zu nehmen. Auch Delinaoum selbst blickt motiviert auf seine neue Aufgabe:

„Mein Ziel ist es, mich gut in die Mannschaft zu integrieren, eine gute Saison zu spielen und gemeinsam mit dem Team eine starke Entwicklung zu machen.“