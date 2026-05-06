KSC verpflichtet Torwart Lasse Jansen von Rémy Gogoll · Heute, 11:19 Uhr · 0 Leser

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Der Kiersper SC treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann den nächsten Neuzugang präsentieren: Torwart Lasse Jansen wechselt vom TSV Rönsahl an den Felderhof und verstärkt künftig den Bezirksliga-Kader der Blau-Roten. Besonders erfreulich für den Verein: Jansen ist kein unbekanntes Gesicht beim KSC. Der Keeper wurde in der Jugend des Kiersper SC ausgebildet und kehrt nun zu seinem Heimatverein zurück. Damit setzt der Verein seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort, Spieler mit KSC-Vergangenheit wieder an den Felderhof zu holen.

Mit dem Wechsel reagiert der KSC gezielt auf die Anforderungen einer langen und intensiven Saison. Jansen bringt trotz seines jungen Alters bereits wichtige Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit und soll die Konkurrenzsituation auf der Torwartposition weiter beleben. Die Verantwortlichen des KSC zeigen sich erfreut über die Verpflichtung. Besonders die Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Mentalität des Keepers hätten in den Gesprächen überzeugt. Der Verein sieht in Jansen einen Spieler mit großem Potenzial, der sich im Umfeld der ersten Mannschaft weiterentwickeln soll.