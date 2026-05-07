KSC verpflichtet Offensivtalent Dogus Eker

Der Kiersper SC kann den nächsten Neuzugang für die erste Mannschaft präsentieren: Dogus Eker wird ab der kommenden Saison das Trikot der Blau-Roten tragen. Der 19-Jährige gilt als offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler, der sowohl in der Offensive als auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann.

Seine fußballerische Ausbildung führte ihn unter anderem in die Jugend nach Siegen, ehe ihn eine Verletzung zurück in die Region brachte. Bereits als A-Jugendlicher sammelte Eker erste Erfahrungen im Seniorenbereich bei der ersten Mannschaft des TSV Lüdenscheid. Aktuell spielt er bei Rot-Weiß Lüdenscheid.

Die Verantwortlichen des KSC sehen in dem jungen Offensivspieler großes Entwicklungspotenzial. Besonders seine Schnelligkeit, sein mutiges Offensivspiel und seine Bereitschaft, Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen, machen ihn zu einem interessanten Neuzugang für die kommende Saison.

Auch sportlich passt Eker in die Ausrichtung des Vereins, der weiterhin gezielt auf junge und entwicklungsfähige Spieler setzt. Intern traut man ihm zu, sich schnell an das Niveau der ersten Mannschaft anzupassen und dem Team neue Impulse zu geben.

Dogus Eker selbst blickt motiviert auf seine neue Aufgabe beim KSC:

"Meine Ziele sind, die Mannschaft oben zu sehen und jeden positiv zu unterstützen. Außerdem möchte ich mich persönlich weiter verbessern und viel Erfahrung mitnehmen."