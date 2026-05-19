KSC verpflichtet Offensivspieler Hakan Topal

Der Kiersper SC kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Hakan Topal wird künftig das Offensivspiel der Blau-Roten verstärken. Der 21-jährige Flügelspieler bringt Tempo, Dynamik und eine starke fußballerische Ausbildung mit an den Felderhof.
In seiner Jugend war Topal unter anderem für die Sportfreunde Siegen aktiv und gehörte dort zur Mannschaft, die den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Weitere wichtige Stationen folgten bei Hagen 11. Im Seniorenbereich sammelte der Offensivspieler zuletzt Erfahrungen beim VfB Altena.
Beim KSC sieht man in ihm einen entwicklungsfähigen Spieler, der mit seiner Schnelligkeit und seinem offensiven Drang perfekt zum zukünftigen Spielstil passen soll. Besonders auf den Außenbahnen bringt Topal Qualitäten mit, die dem Team zusätzliche Flexibilität und Tiefe verleihen können.
Auch der Neuzugang selbst blickt ambitioniert auf die kommende Aufgabe beim Kiersper SC:
„Ich will mein Potenzial weiter ausschöpfen und dem Team mit Leistung und Einsatz weiterhelfen. Ebenso möchte ich, dass wir als Team qualitativen, dominanten Fußball spielen.“
Mit Hakan Topal gewinnt der KSC einen weiteren jungen Spieler mit viel Potenzial und klaren sportlichen Zielen hinzu.