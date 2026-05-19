KSC verpflichtet Offensivspieler Hakan Topal

Der Kiersper SC kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Hakan Topal wird künftig das Offensivspiel der Blau-Roten verstärken. Der 21-jährige Flügelspieler bringt Tempo, Dynamik und eine starke fußballerische Ausbildung mit an den Felderhof.

In seiner Jugend war Topal unter anderem für die Sportfreunde Siegen aktiv und gehörte dort zur Mannschaft, die den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Weitere wichtige Stationen folgten bei Hagen 11. Im Seniorenbereich sammelte der Offensivspieler zuletzt Erfahrungen beim VfB Altena.