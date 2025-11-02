KSC verliert nach Ausrutscher auf Rumpelrasen gegen Traunstein

Ein Fehler in der 90. Minute kostet Kirchheim im Aufstiegsrennen wichtige Punkte gegen den SB Chiemgau Traunstein.

Kirchheim – In einem typischen 0:0-Spiel haben die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC daheim im Duell mit dem SB Chiemgau Traunstein drei wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen verloren. Als vermutlich sämtliche Verantwortliche und Akteure beider Teams davon ausgingen, dass es beim torlosen Unentschieden bleibt, da nahm Kirchheims Innenverteidiger Marinus Bachleitner den Ball nach einem Abwehrschlag der Gäste an der Mittellinie als letzter Mann mit der Brust an, rutschte weg, Traunsteins Mittelfeldmann Andrii Pelypenko schnappte sich die Kugel, umkurvte KSC-Torwart Nicolas Beilhardt und schob in der 90. Minute zum Siegtreffer ein.

Es ist einfach unglücklich, dass das Spiel so entschieden wird.

KSC-Trainer Steven Toy

„Die Art und Weise der Niederlage tut richtig weh“, sagte Trainer Steven Toy: „Das soll keine Ausrede sein, aber es ist einfach unglücklich, dass das Spiel so entschieden wird.“ Der Platz sei in einem derart schlechten Zustand „wie selten zuvor“, und der Rasen von der Gemeinde in den letzten zehn Tagen nur einmal gemäht worden – „am letzten Donnerstag“. Beide Mannschaften betraten das Spielfeld gestärkt von den positiven Resultaten der Vorwoche. Die noch längst nicht aller Abstiegssorgen ledigen Traunsteiner kamen im ersten Durchgang deutlich besser zurecht und wirkten griffiger als der Gastgeber, der vor der Pause eigentlich nur zwei verheißungsvolle Abschlüsse hatte: Peter Schmöller verzog aus 16 Metern (12.), Jan Köhler schoss aus fünf Metern übers Tor (26.).

Auf der anderen Seite näherte sich der Sportbund durch Distanzschüsse von Pelypenko (13.), Maximilian Hosp (18.), Gentian Vokri (30.) und Lennard Schweder (43.) an, war bei Standards gefährlich und schaltete gut um. So verhinderte Kirchheims Raphael Schneider den möglichen Rückstand, als er Alessandro Discetti im letzten Moment blockte, nachdem der von Pelypenko mustergültig bedient worden war und Torhüter Beilhardt bereits umkurvt hatte (36.).

„Nach der Pause waren wir dann deutlich besser drin“, sagte KSC-Coach Toy, dessen Mannschaft vor allem gegen Ende der Begegnung hin noch einmal Dampf machte. Leon Reilhac hatte nach einem weiten Pass von Sebastian Zielke und der Kopfballverlängerung von Roman Prokoph das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte dabei aber an SB-Keeper Christoph Gruber (81.) und wurde kurz darauf geblockt, als die Situation von den Gästen bereits geklärt schien (83.). Gruber verhinderte auch bei einem Prokoph-Kopfball nach Flanke von Matthias Ecker einen möglichen KSC-Treffer (90.+2), und dessen Gegenüber Beilhardt war dann in höchster Not gegen Genti Krasniqi zur Stelle, erneut hatte Pelypenko aufgelegt (87.).