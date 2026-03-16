KSC-Trainer Toy will trotz klarer Niederlage weiter nach oben

Gegen die SpVgg Unterhaching II musste die Toy-Elf eine Niederlage hinnehmen. – Foto: Bernhard Schmöller

Die Kirchheimer haben Unterhaching II den Ball gelassen und auf ihre Momente gelauert. Bis zu dem Hachinger 2:0 in der 81. Minute war die Partie auch offen und Kirchheim hatte seine Momente. „In der zweiten Halbzeit waren wir dem 1:1 näher als Unterhaching dem 2:0“, sagte der Kirchheimer Trainer Steven Toy. Vor allem bei ruhenden Bällen war sein Team permanent gefährlich. Kirchheim hatte in diesen Szenen körperliche Vorteile gegenüber den technisch starken Jungprofis. Unterhaching machte das Spiel und agierte diesmal, zum Kirchheimer Leidwesen, kontrollierter als zuletzt bei dem eher wilden 2:1-Sieg in Schwabing.

Die Fahrt zur SpVgg Unterhaching II war für den Kirchheimer SC eine Nullnummer. Mit 0:3 (0:1) wurde die Partie beim Tabellenzweiten auf dem Kunstrasen im Sportpark Neuried verloren, und damit hat Kirchheim mit nur einem Sieg aus den drei Spielen nach der Winterpause weiter Boden auf die beiden Aufstiegsplätze verloren.

In der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 gab es eine Szene, bei der die Kirchheimer die Geschichte des Spiels hätten anders schreiben können. Marinus Bachleitner kam bei einer Ecke am Fünfmeterraum frei zum Kopfball, aber die Kugel ging knapp über die Latte. Das war die vielleicht beste Chance der Gäste in diesem Topspiel.

Erstes Haching-Tor von Stejapanoviv

Laris Stejapanoviv ist die Nummer eins der Landesliga-Torschützenliste, weil er in der ersten Saisonhälfte beim TSV Grünwald nach Belieben traf. Nach seinem Winterwechsel gelang nun der erste Treffer im Hachinger Dress. Perfekt wurde der Sieg des Tabellenzweiten erst mit den späten Toren von Gibson Nana Adu (81.) und Jason Eckl (89.).

Steven Toy sagte später, dass der Sieg in Ordnung gehe, das Ergebnis aber zu hoch ausgefallen sei. Mit dieser Niederlage stehen die Kirchheimer auf Rang acht der Landesliga-Tabelle, der Rückstand zu den Aufstiegsplätzen beträgt nun neun Punkte. Trainer Toy möchte aber weiter angreifen und sagt deutlich, „dass ich keine Lust habe, bis zum Saisonende den Sommeranfang zu genießen und um die goldene Ananas zu spielen.“

SpVgg Unterhaching II – Kirchheimer SC 3:0 (1:0). KSC: Kolbe, Fidalgo, Zielke, Prokoph, Benrabh (71. Sako), Mauerer, Flohrs (61. Schmöller), Schneider, Karsak (71. Zabolotnyi), Bachleitner (79. Branco De Brito), Reilhac (79. Ecker).. Tore: 1:0 Stejapanovic (24.), 2:0 Adu (81.), 3:0 Eckl (89.). Schiedsrichter: Finn Banderob (Steinberg). Zuschauer: 50.