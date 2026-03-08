KSC siegt bei Kickers Offenbach, Greuther Fürth dreht auf

Was für ein Spektakel in der Ortenau! Daniela Schwarz (8.) brachte Sand früh auf Kurs, doch die Eintracht bewies enorme Moral. Solveig Schlitter (45.) markierte pünktlich zum Pausentee den Ausgleich. Auch die erneute Führung durch Antonia Vohrer (56.) reichte den Gastgeberinnen nicht, da Frankfurt in der Schlussphase ungeahnte Kräfte mobilisierte. Jana Theijs (77.) stellte die Uhren wieder auf Null, bevor Anna Gliszczynska (88.) das Ding in einem hochemotionalen Finale komplett drehte. Ein Auswärtserfolg der puren Willenskraft, der die 78 Zuschauer völlig atemlos zurückließ.

Geduldsprobe! Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Partie, in der Herrenberg defensiv Beton anrührte. Es brauchte eine Menge Leidenschaft und spielerische Finesse, um diese Mauer zu knacken. Sonja Kolb (69.) erlöste den Wacker-Anhang in der Mitte der zweiten Halbzeit mit einem entschlossenen Abschluss und brachte ihre Farben in Front. München verteidigte diesen knappen Vorsprung in der Schlussphase mit unbändigem Willen gegen die verzweifelten Angriffe der Gäste. Ein Heimsieg der puren Beharrlichkeit, der durch eine konzentrierte Defensivleistung bis zum Abpfiff gesichert wurde.

SV 67 Weinberg – KSV Hessen Kassel 3:2

Weinberg legte los wie die Feuerwehr und schien Kassel vor 210 Zuschauern förmlich zu überrennen. Lea Würth (5.) und Eva Wiesinger (11.) sorgten für einen Blitzstart, der das Stadion zum Beben brachte. Doch Hessen Kassel gab sich nicht auf und kämpfte sich mit viel Herzblut zurück in die Begegnung. Nach dem ersten Anschlusstreffer stellte erneut Würth (42.) den alten Abstand unmittelbar wieder her. Die Schlussphase wurde noch einmal zum nervlichen Belastungstest, als Esma Özdemir (88.) per Strafstoß verkürzte, doch Weinberg rettete die drei Punkte mit unbändigem Einsatz über die Zeit. Ein Nachmittag, der von der ersten bis zur letzten Minute unter Strom stand.

Kickers Offenbach – Karlsruher SC 2:3

Ein packender Schlagabtausch, bei dem die Führung mehrfach wackelte! Offenbach zeigte nach dem frühen Rückstand durch Melissa Zweigner-Genzer (13.) eine starke Reaktion und stellte durch Ricarda Augste (26.) den Gleichstand her. Auch im zweiten Durchgang blieb das Tempo hoch: Auf das 1:2 durch Emily Evels (57.) folgte fast postwendend die Antwort von Nataša Petrov (59.). Doch Karlsruhe hatte den längeren Atem – erneut war es Emily Evels (76.), die mit ihrer Entschlossenheit den Unterschied machte und den KSC-Sieg besiegelte. Ein Spiel voller Adrenalin, in dem die Gäste in den entscheidenden Momenten das Quäntchen mehr Zug zum Tor bewiesen.

SG Haitz – SpVgg Greuther Fürth 1:7

Ein Spiel, das völlig anders begann, als es endete! Antonia Wittich (11.) schockte die Gäste aus Fürth früh und versetzte die 92 Zuschauer in Staunen, doch das weckte nur den unbändigen Torhunger des „Kleeblatts“. Milena Proske (15.) und Lena Franke (45.) drehten die Partie noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang brachen dann alle Dämme: Svenja Klamt, Elena Grill mit einem Doppelpack, Aurora Tornaquindici und Olivia Mend schraubten das Ergebnis in schwindelerregende Höhen. Eine regelrechte Machtdemonstration der Spielfreude, bei der Fürth jede sich bietende Lücke mit beeindruckender Präzision ausnutzte.

