KSC schlägt SEF: Toy "sehr zufrieden" über "drei wichtige Punkte" Drei Punkte, zu null, Sieg im Toto-Pokal

Kirchheim – Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben beim verdienten 2:0 gegen den SC Eintracht Freising einen wichtigen Dreier eingefahren. Im letzten Heimspiel der Hinrunde landeten sie damit erst den zweiten Sieg vor eigenem Publikum.

3:0 für den Kirchheimer SC hatte Andrii Hert kurz vor dem Anpfiff getippt, und der derzeit verletzte ukrainische Ex-Profi zeigte damit ein gutes Gespür für das, was da auf den SC Eintracht Freising zukam. „So ein bisschen hat mich das Spiel an unser 1:2 in Traunstein erinnert. Da konnten wir froh sein, dass wir nicht sechs, sieben Gegentore fangen“, sagte Steven Toy.

Sieg gleichbedeutend mit Toto-Pokal-Quali

Der Kirchheimer Spielertrainer hatte nur die fehlende Effizienz im Abschluss zu bemängeln: „Ich bin sehr zufrieden – drei wichtige Punkte geholt, mal wieder zuhause gewonnen und mal wieder zu null gespielt.“ Und ganz nebenbei steht seine Elf dank des 2:0-Erfolges auch noch in der zweiten Qualifikationsrunde zum Toto-Pokal 2023/24.

Es war eigentlich ein Unding, dass die Kirchheimer zur Pause nur 1:0 führten. Und das auch nur dank eines Eigentors von Freisings Michael Schmid (20.). Die vor allem im ersten Durchgang enttäuschenden Gäste waren damit gut bedient: Peter Schmöller wurde früh entscheidend geblockt (5.), den Schuss von Niklas Karlin fischte SE-Keeper Jonas Trost im Nachfassen von der Linie (7.), Max Vitzthum prüfte Trost per Grätsche (11.), Korbinian Vollmann scheiterte am Pfosten (22.), Fischer hielt gegen Zielke (30.) und Vollmann bekam nach klarem Freisinger Foulspiel nicht den fälligen Elfmeter (33.).

Keeper rettet KSC zwischenzeitlich

Dass in einer solchen Situation der Schuss schnell nach hinten losgehen kann, zeigte Kirchheims Torhüter Martin Egner seinen Teamkollegen, als er zweimal glänzend reagierte (51./65.). Kirchheim hatte weiter ein Chancen-Plus – erst setzte Schmöller die Kugel freistehend aus sechs Metern klar drüber (60.), dann verzogen Karlin (60.) und Vollmann (61. per Freistoß).