KSC: Maiberger trifft bei Abschied nach 22 Jahren von der Mittellinie

„In der ersten Halbzeit hätten wir eigentlich zwei Tore mehr schießen müssen“, sagte Spielertrainer Steven Toy und schüttelte angesichts der erneut abenteuerlichen Defensiv-Quote den Kopf: „Es ist unglaublich – allen vier Gegentreffer gehen wieder krasse individuelle Fehler voraus.“

Der KSC verabschiedete am Samstag einige Spieler, unter anderem auch Philipp Maiberger, der den Klub wie berichtet nach 22 Jahren verlässt. Die Mannschaft überraschte ihn bereits in der Kabine mit einem Video-Zusammenschnitt seiner schönsten Momente im KSC-Trikot, es folgte das offizielle Servus vor dem Anpfiff, dann durfte der Innenverteidiger noch einmal die Kapitänsbinde tragen. Als wäre das alles noch nicht emotional und feierlich genug, setzte der 27-Jährige noch eins drauf: In der 4. Minute führte er einen Freistoß an der Mittellinie schnell aus und pflanzte den Ball zum 1:0 unter die Latte. Es war in 206 Einsätzen sein zweites Pflichtspieltor für die Kirchheimer Herren überhaupt und sein Premieren-Treffer in der Landesliga.