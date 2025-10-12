 2025-10-10T17:03:43.034Z

KSC II und FSV Waldebene siegen klar, Spektakel bei der SG Altheim

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

TSV Tettnang – SV Alberweiler 0:1
Vor 160 Zuschauern entwickelte sich in Tettnang ein intensives und taktisch geprägtes Spiel zweier Teams, die sich nichts schenkten. Der TSV hielt kämpferisch stark dagegen und machte den Gästen das Leben schwer. Doch in der 37. Minute schlug der SV Alberweiler eiskalt zu: Selina Gaus brachte ihr Team mit dem 0:1 in Führung – ein Treffer, der am Ende den Unterschied machen sollte. In der zweiten Halbzeit versuchte Tettnang alles, rannte immer wieder an, doch Alberweiler verteidigte clever und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

1. FC Heidenheim – Hegauer FV 3:0
Der 1. FC Heidenheim zeigte sich von Beginn an dominant und ließ dem Hegauer FV kaum Raum. In der 29. Minute belohnte Josephine Wild die Überlegenheit ihres Teams mit dem 1:0, ehe sie kurz vor der Pause (42.) nachlegte und auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeberinnen spielbestimmend – Leana Ilic setzte in der 50. Minute den Schlusspunkt zum 3:0. Heidenheim überzeugte durch spielerische Klasse und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Karlsruher SC II – SV Gottenheim 7:0
Ein echtes Schützenfest erlebten die Zuschauer beim Karlsruher SC II. Sophie Graf eröffnete in der 19. Minute, bevor Milica Kuburovic mit einem Dreierpack (23., 39., 43.) noch vor der Pause alles klar machte. Nach der Halbzeit spielten die Karlsruherinnen befreit auf: Runa Kreutzer (60.), Sophie Pöplow (62.) und Leonie Kuhlmann (78.) trafen zum 7:0-Endstand. Der KSC war über 90 Minuten klar überlegen, Gottenheim hatte dem Offensivwirbel nichts entgegenzusetzen.

SV Hegnach – TSV Neuenstein 4:0
Der SV Hegnach startete furios in die Partie und legte den Grundstein für einen ungefährdeten Sieg schon in der Anfangsphase. Tuana Sentürk traf in der 7. Minute zur frühen Führung, ehe Silvana Arcangioli in der 15. und 45. Minute doppelt nachlegte. Auch im zweiten Durchgang blieb Hegnach klar tonangebend, und Heidi Janika Klatt machte in der 84. Minute mit dem 4:0 alles klar. Eine rundum starke Vorstellung des SVH, der über weite Strecken dominierte.

1. FC Mühlhausen – FC Freiburg-St. Georgen 1:0
Ein enges Duell auf Augenhöhe entschied der 1. FC Mühlhausen knapp für sich. Emma Rosenberger erzielte in der 30. Minute das goldene Tor der Partie. Danach lieferten sich beide Teams ein intensives, körperbetontes Spiel, doch die Abwehrreihe der Gastgeberinnen stand sicher. Freiburg drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich, fand aber kein Durchkommen. Ein hart erkämpfter Heimsieg für Mühlhausen.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – Zeller FV 6:0
Von Beginn an spielte der FSV Waldebene Stuttgart Ost mit enormem Druck und Spielfreude. Bereits in der 2. Minute traf Annika Meßner zur Führung, die sie in der 25. Minute auf 2:0 ausbaute. Nach der Pause setzten die Gastgeberinnen ihr Offensivfeuerwerk fort: Sibel Meyer (55.), Magdalena Kraft (59.), Maja Zadro (68.) und Lisa Kröper (71.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Eine überragende Teamleistung, bei der der FSV den Gästen aus Zell keine Chance ließ und einen Kantersieg feierte.

Frauen-Verbandsliga Württemberg

SV Eutingen – TSV Frommern 2:0
Der SV Eutingen zeigte eine konzentrierte Leistung und besiegte den TSV Frommern mit 2:0. Die Partie war in der ersten Halbzeit lange ausgeglichen, bis Julia Chrzanowski in der Nachspielzeit (45.+3) zur wichtigen Führung traf. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gastgeberinnen das Geschehen und erhöhten in der 79. Minute durch Marie Johner per Foulelfmeter auf 2:0. Frommern bemühte sich zwar bis zum Schluss, fand aber kein Durchkommen gegen die stabile Eutinger Defensive.

SG Altheim – TV Derendingen 4:3
Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Altheim. Schon nach zwölf Minuten führte die SG nach Treffern von Chantal Fath (10.) und Luisa Lock (12.) mit 2:0, ehe Fiona Miehle in der 19. Minute sogar auf 3:0 erhöhte. Der TV Derendingen zeigte Moral und kämpfte sich mit Toren von Calla Johanna Friederike Jickeli (29.) und Marlene Knecht (63.) zurück ins Spiel. Jessica Ganz stellte per Foulelfmeter in der 84. Minute den alten Abstand wieder her, doch Geraldine Ziegeler verkürzte in der Nachspielzeit (90.+1) nochmals auf 4:3. Trotz des späten Anschlusstreffers blieb es beim knappen Sieg der SG Altheim.

SV Musbach – TV Jebenhausen 3:2
Der SV Musbach erwischte einen Blitzstart: Schon in der 4. Minute traf Sarah Ungericht zur Führung. Nach dem Ausgleich durch Fabienne Fay (26.) sorgte Pia Stockburger in der 34. Minute für das 2:1. Doch Jebenhausen blieb gefährlich – Leonie Sofie Sartison glich in der 68. Minute erneut aus. Kurz vor Schluss entschied Larissa Singer (88.) die packende Partie zugunsten des SV Musbach. Ein spannendes und umkämpftes Spiel, in dem die Gastgeberinnen am Ende den längeren Atem hatten.

SV Jungingen – VfL Sindelfingen Ladies 0:1
In einer intensiven Begegnung setzte sich der VfL Sindelfingen knapp durch. Annika Hagemann erzielte in der 33. Minute den entscheidenden Treffer. Der SV Jungingen hielt über 90 Minuten stark dagegen und suchte den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und brachten das 0:1 über die Zeit. Ein Arbeitssieg für Sindelfingen, der hart erkämpft war.

1. FC Donzdorf – VfB Stuttgart II 1:2
Der VfB Stuttgart II erwischte den besseren Start und ging durch Sophie Bayer in der 18. Minute in Führung. Der 1. FC Donzdorf zeigte sich nach der Pause verbessert – Joana Bauer traf in der 48. Minute zum Ausgleich. Doch in der 77. Minute brachte Lena Tarmann den Favoriten wieder in Front. Donzdorf drängte in der Schlussphase noch auf den erneuten Ausgleich, blieb aber erfolglos. So entführte der VfB die Punkte in einem umkämpften Duell.

TSV Münchingen – SGM Oppenweiler/Sulzbach 1:2
Die Zuschauer sahen eine spannende Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste durch Sina Baßler (50.) in Führung und bauten durch Charlette Sittner (72.) auf 0:2 aus. Münchingen gab sich nicht auf und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Michelle Joy Martins verkürzte in der 90.+2 Minute auf 1:2, doch für mehr reichte die Zeit nicht mehr. Die SGM Oppenweiler/Sulzbach sicherte sich so einen wichtigen Auswärtssieg.

