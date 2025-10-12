KSC II und FSV Waldebene siegen klar, Spektakel bei der SG Altheim

TSV Tettnang – SV Alberweiler 0:1

Vor 160 Zuschauern entwickelte sich in Tettnang ein intensives und taktisch geprägtes Spiel zweier Teams, die sich nichts schenkten. Der TSV hielt kämpferisch stark dagegen und machte den Gästen das Leben schwer. Doch in der 37. Minute schlug der SV Alberweiler eiskalt zu: Selina Gaus brachte ihr Team mit dem 0:1 in Führung – ein Treffer, der am Ende den Unterschied machen sollte. In der zweiten Halbzeit versuchte Tettnang alles, rannte immer wieder an, doch Alberweiler verteidigte clever und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

1. FC Heidenheim – Hegauer FV 3:0

Der 1. FC Heidenheim zeigte sich von Beginn an dominant und ließ dem Hegauer FV kaum Raum. In der 29. Minute belohnte Josephine Wild die Überlegenheit ihres Teams mit dem 1:0, ehe sie kurz vor der Pause (42.) nachlegte und auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeberinnen spielbestimmend – Leana Ilic setzte in der 50. Minute den Schlusspunkt zum 3:0. Heidenheim überzeugte durch spielerische Klasse und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Karlsruher SC II – SV Gottenheim 7:0

Ein echtes Schützenfest erlebten die Zuschauer beim Karlsruher SC II. Sophie Graf eröffnete in der 19. Minute, bevor Milica Kuburovic mit einem Dreierpack (23., 39., 43.) noch vor der Pause alles klar machte. Nach der Halbzeit spielten die Karlsruherinnen befreit auf: Runa Kreutzer (60.), Sophie Pöplow (62.) und Leonie Kuhlmann (78.) trafen zum 7:0-Endstand. Der KSC war über 90 Minuten klar überlegen, Gottenheim hatte dem Offensivwirbel nichts entgegenzusetzen.

SV Hegnach – TSV Neuenstein 4:0

Der SV Hegnach startete furios in die Partie und legte den Grundstein für einen ungefährdeten Sieg schon in der Anfangsphase. Tuana Sentürk traf in der 7. Minute zur frühen Führung, ehe Silvana Arcangioli in der 15. und 45. Minute doppelt nachlegte. Auch im zweiten Durchgang blieb Hegnach klar tonangebend, und Heidi Janika Klatt machte in der 84. Minute mit dem 4:0 alles klar. Eine rundum starke Vorstellung des SVH, der über weite Strecken dominierte.

1. FC Mühlhausen – FC Freiburg-St. Georgen 1:0

Ein enges Duell auf Augenhöhe entschied der 1. FC Mühlhausen knapp für sich. Emma Rosenberger erzielte in der 30. Minute das goldene Tor der Partie. Danach lieferten sich beide Teams ein intensives, körperbetontes Spiel, doch die Abwehrreihe der Gastgeberinnen stand sicher. Freiburg drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich, fand aber kein Durchkommen. Ein hart erkämpfter Heimsieg für Mühlhausen.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – Zeller FV 6:0

Von Beginn an spielte der FSV Waldebene Stuttgart Ost mit enormem Druck und Spielfreude. Bereits in der 2. Minute traf Annika Meßner zur Führung, die sie in der 25. Minute auf 2:0 ausbaute. Nach der Pause setzten die Gastgeberinnen ihr Offensivfeuerwerk fort: Sibel Meyer (55.), Magdalena Kraft (59.), Maja Zadro (68.) und Lisa Kröper (71.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Eine überragende Teamleistung, bei der der FSV den Gästen aus Zell keine Chance ließ und einen Kantersieg feierte.