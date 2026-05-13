KSC II bejubelt Klassenerhalt, Mannheim verliert in Pforzheim

– Foto: Y. Le Madon

Die vorverlegten Partien des 33. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg haben die Tabelle noch einmal sichtbar bewegt. Karlsruher SC II machte mit dem 2:0 beim FC 08 Villingen den Klassenerhalt perfekt. VfR Mannheim dagegen verpasste durch das 1:2 beim 1. CfR Pforzheim, die Vizemeisterschaft vorzeitig sicherzumachen. Zwei Spiele, zwei klare Ausschläge – und ein Abend, der zeigte, wie viel Schwere auch in vorgezogenen Partien stecken kann.

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Für den FC 08 Villingen war es ein Abend, der früh in die falsche Richtung kippte. Bereits in der 6. Minute brachte Nico Engel den Karlsruher SC II mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber rannten diesem Rückstand danach hinterher, fanden aber keinen Weg zurück ins Spiel. So blieb die Partie offen, aber stets unter der Kontrolle der Karlsruher, die mit der Führung im Rücken diszipliniert und zielstrebig agierten. Erst in der Schlussphase fiel die endgültige Entscheidung. In der 90. Minute traf Tim Schunck zum 2:0 und beendete die Hoffnungen von Villingen. Für den Karlsruher SC II war dieser Auswärtssieg von enormem Wert: Mit nun 43 Punkten ist der Klassenerhalt gesichert. Villingen bleibt bei 44 Punkten Achter, musste an diesem Abend aber anerkennen, dass die Gäste das klarere Ziel und am Ende auch die größere Konsequenz hatten.

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Der VfR Mannheim begann in Pforzheim zunächst mit dem besseren Moment. In der 25. Minute brachte Raphael Akoto die Gäste mit 1:0 in Führung und nährte damit die Hoffnung, die Vizemeisterschaft schon an diesem Abend festzuzurren. Doch Pforzheim hielt dagegen, blieb ruhig und fand nach der Pause die passende Antwort auf den Rückstand.

Schon in der 47. Minute gelang Tim Schwaiger der Ausgleich zum 1:1. Damit war das Spiel wieder völlig offen – und es bekam nun die Wucht eines echten Abendsiegs. In der 72. Minute drehte Cemal Durmus die Partie mit dem Treffer zum 2:1. Pforzheim belohnte sich damit für einen energischen Auftritt und kletterte auf 48 Punkte. Mannheim bleibt Zweiter, hat es aber verpasst, die Vizemeisterschaft schon jetzt sicher unter Dach und Fach zu bringen.