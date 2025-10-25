"Die 30 Punkte zur Winterpause sind ein tolles Zwischenergebnis und ein verdienter Lohn für die bisherige Arbeit", resümiert KSC-Trainer Steven Toy. – Foto: Marc Marasescu

🗣: KSC genießt Moment – VfB herausragend – Geniestreiche beim TSV Die Reaktionen zum 17. Spieltag Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Haching II Grünwald 1860 Rosenh. Unterföhring + 14 weitere

Der TSV Kastl fährt drei „brutal wichtige“ Punkte ein und bedankt sich einmal mehr bei Routinier Sebastian Spinner. Der Kirchheimer SC schlägt Top-Team Wasserburg dank einer starken ersten Hälfte. Mit der Hinrunde ist Steven Toy sehr zufrieden. Auch Andreas Giglberger macht seiner Mannschaft Komplimente, nach dem 4:2-Erfolg gegen die SpVgg Unterhaching II. Die ersten Stimmen zum 17. Spieltag der Landesliga Südost.

Zwei Geniestreiche von Spinner: Kastl schlägt auch Karlsfeld