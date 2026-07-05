💙 KSC Futsal Trials 2026 🤍

Du willst zeigen, was in dir steckt? Dann sichere dir deine Chance beim KSC Futsal! 💥

Dafür veranstalten wir zwei separate Trial Days – einen für Feldspieler und einen für Torhüter.

Dich erwarten verschiedene Challenges, Duelle und echte Spielsituationen, in denen du dein Können unter Beweis stellen kannst. Bewertet wirst du von Spielern, Trainern und Verantwortlichen des KSC Futsal. 🔥

Am Ende erhält jeweils ein Feldspieler und ein Torwart einen Platz im Team. 🙌

📲 Bewirb dich jetzt ganz einfach:

• per Direktnachricht auf Instagram (@karlsruherscfutsal)

• oder über den Link in unserer Bio

EARN YOUR SPOT.