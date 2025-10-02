Traf erstmals und gleich dreifach für den Kirchheimer SC in dieser Saison: Luis Sako (letzte Saison noch 14 Tore in 29 Spielen). – Foto: Bernhard Schmöller

🗣: KSC freut sich für Hattrick-Helden – SVN München zwiegespalten Die Reaktionen zum 14. Spieltag der Landesliga Südost

Endlich ist der Knoten geplatzt: Luis Sako traf erstmals in dieser Saison für den Kirchheimer SC – und das gleich dreimal, was nicht nur KSC-Trainer Steven Toy begeistert. Der SVN München zeigt bei der 1:5-Niederlage zwei Gesichter. Chefcoch Gökhan San ist im Anschluss zwiegespalten. Die ersten Stimmen der Landesliga Südost.

Sako beendet Torflaute mit Hattrick bei Kirchheimer Kantersieg gegen SVN München Gestern, 20:00 Uhr Kirchheimer SC Kirchheim SVN München SVN München 5 1 Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Wir haben heute unsere Hausaufgaben gemacht und das Spiel verdient gewonnen. Das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt. In der ersten Halbzeit hatte Sako zweimal die große Chance, alleine aufs Tor zuzulaufen – da hätten wir die Partie schon früher entscheiden können. Nach der Pause, beim Stand von 2:1, hatten wir dann noch einmal eine Phase von zehn Minuten, in der es etwas wackelig war. Aber die Mannschaft hat sich gefangen, und umso schöner war es, dass sich das ganze Team für Sako gefreut hat, als er in Halbzeit zwei seinen Hattrick geschnürt hat. Am Ende steht ein 5:1, das auch in der Höhe absolut in Ordnung geht.«