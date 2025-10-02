 2025-10-02T08:44:29.515Z

Traf erstmals und gleich dreifach für den Kirchheimer SC in dieser Saison: Luis Sako (letzte Saison noch 14 Tore in 29 Spielen). – Foto: Bernhard Schmöller

🗣: KSC freut sich für Hattrick-Helden – SVN München zwiegespalten

Die Reaktionen zum 14. Spieltag der Landesliga Südost

Endlich ist der Knoten geplatzt: Luis Sako traf erstmals in dieser Saison für den Kirchheimer SC – und das gleich dreimal, was nicht nur KSC-Trainer Steven Toy begeistert. Der SVN München zeigt bei der 1:5-Niederlage zwei Gesichter. Chefcoch Gökhan San ist im Anschluss zwiegespalten. Die ersten Stimmen der Landesliga Südost.

Sako beendet Torflaute mit Hattrick bei Kirchheimer Kantersieg gegen SVN München

Gestern, 20:00 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SVN München
SVN MünchenSVN München
5
1

Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Wir haben heute unsere Hausaufgaben gemacht und das Spiel verdient gewonnen. Das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt. In der ersten Halbzeit hatte Sako zweimal die große Chance, alleine aufs Tor zuzulaufen – da hätten wir die Partie schon früher entscheiden können. Nach der Pause, beim Stand von 2:1, hatten wir dann noch einmal eine Phase von zehn Minuten, in der es etwas wackelig war. Aber die Mannschaft hat sich gefangen, und umso schöner war es, dass sich das ganze Team für Sako gefreut hat, als er in Halbzeit zwei seinen Hattrick geschnürt hat. Am Ende steht ein 5:1, das auch in der Höhe absolut in Ordnung geht.«

SVN München startet gut gegen Kirchheim, zerfällt aber am Ende

Gökhan San, Trainer des SVN München: »Wir haben uns heute leider durch eigene individuelle Fehler selbst eliminiert. Bis zum dritten Gegentor waren wir sehr gut im Spiel, näher am Ausgleich als Kirchheim am 3:1. Danach sind uns jedoch unfassbare individuelle Fehler unterlaufen, die sofort bestraft wurden. In den entscheidenden Aktionen nicht konsequent genug und bei der hohen individuellen Fehlerquote im Defensivbereich ist es schwer.

Die Leistung bis zum dritten Gegentor war ganz in Ordnung, wir waren gut im Spiel. Darauf können wir aufbauen. Alles danach hat an die letzten vier, fünf Wochen erinnert. Wir werden weiter im Rahmen der Gegebenheiten und der vorhandenen Kapazitäten arbeiten, dabei realistisch und ruhig bleiben.«

