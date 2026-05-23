KSC Frauen verpflichten Jana Nüßing von Rémy Gogoll · Heute, 15:38 Uhr · 0 Leser

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Die KSC Frauen können den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Mit Jana Nüßing wechselt eine talentierte junge Torhüterin von der U17 der JSG Telgte / Handorf an den Felderhof. Die junge Keeperin soll ab Sommer die neue Nummer 1 der KSC Frauen werden und damit die Nachfolge von Nicole Lampka antreten, die nach einer starken Saison ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen wird.

Beim Kiersper SC sieht man in Jana Nüßing eine Torhüterin mit großem Entwicklungspotenzial. Besonders ihre Sicherheit auf der Linie, ihre Ruhe im Spielaufbau sowie ihre fußballerische Flexibilität zeichnen sie aus und sollen dem Spiel der KSC Frauen zusätzliche Qualität verleihen. Trainer Rémy Gogoll freut sich über die Verpflichtung der jungen Schlussfrau:

„Jana bringt trotz ihres jungen Alters bereits viele starke Eigenschaften mit. Sie gibt uns im Spielaufbau zusätzliche Möglichkeiten und strahlt gleichzeitig Ruhe und Sicherheit aus. Wir freuen uns sehr, dass sie sich für die KSC Frauen entschieden hat.“