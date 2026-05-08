KSC Frauen verpflichten Antonia Niebecker

Die KSC Frauen können den nächsten Neuzugang vermelden: Antonia Niebecker schließt sich dem Team am Felderhof an und wird bereits für die letzten beiden Ligaspiele der laufenden Saison zur Verfügung stehen.
Die Außenverteidigerin wurde in der Jugend des SV Oesbern ausgebildet und wagt nun nach einer Fußballpause den Schritt in ihre erste Seniorinnen-Saison beim Kiersper SC. Mit ihrer defensiven Mentalität und ihrer Einsatzbereitschaft soll sie dem Team zusätzliche Stabilität auf den Außenbahnen geben.
Beim KSC freut man sich besonders darüber, eine motivierte Spielerin gewonnen zu haben, die direkt bereit ist, die Mannschaft im Saisonendspurt zu unterstützen. Intern sieht man in Niebecker eine Spielerin mit Entwicklungspotenzial, die sich Schritt für Schritt im Team etablieren soll.
Für Antonia Niebecker beginnt damit ein neues Kapitel am Felderhof – und die Möglichkeit, direkt in den letzten Saisonspielen wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln.