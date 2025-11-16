KSC feiert zweiten Sieg und hält Karlsfeld souverän auf Distanz

Zweiter Erfolg hintereinander und erneut kein Gegentor: Die Fußballer des Kirchheimer SC haben den TSV Eintracht Karlsfeld mit 2:0 besiegt und machen sich daran, im oberen Tabellendrittel der Landesliga Südost zu überwintern. „Wir waren gleich bestens drin und haben sehr aktiv den Weg nach vorne gesucht“, war Trainer Steven Toy schon mit den Anfangsminuten seiner Mannschaft hochzufrieden: „Da war ich tatsächlich sehr ruhig.“ Das änderte sich dann zwar in kurzen Episoden der Begegnung auch einmal, und die Karlsfelder wurden gerade bei ihren Standards ebenfalls gefährlich, aber am Ende gab’s am verdienten Sieg der Heimelf nichts zu rütteln. Toys einziger Kritikpunkt: „Wir hätten das Spiel deutlich früher entscheiden müssen.“

Knapp fünf Minuten waren gespielt, da umkurvte Leon Reilhac im Anschluss an einen langen Ball von Nuyan Karsak Karlsfelds Keeper Ivan Bagaric und passte dann etwas überhastet in die Mitte, ehe Sami Benrabh den dann folgenden Eckstoß von Jan Köhler an den Pfosten köpfte. Dann wurde Reilhacs Abschluss ebenso kurz vor der Torlinie geblockt wie Sekunden später der Schuss von Köhler nach feiner Ablage von Roman Prokoph (12.). Jonas Kuhn leitete die beste Phase der Karlsfelder ein, als er den Ball am langen Eck vorbei setzte (13.). Fabian Schaeffer scheiterte mit seiner Doppelchance an KSC-Torwart Sebastian Kolbe (16.), Fitim Konjuhi verzog per Kopf (27.).