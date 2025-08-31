KSC feiert verdienten Sieg beim FC Wacker

Nach zwei Siegen am Stück stimmt die Bilanz wieder beim Kirchheimer SC. Das 2:1 (0:0) beim FC Wacker München war am Samstag keine Heldentat, aber ein solider Auftritt und ein verdienter Erfolg.

Personell war es diesmal richtig eng, weil die angeschlagenen Spieler Korbinian Vollmann und Thomas Branco de Brito beim Warmmachen abwinken mussten. Beide hätten in der Startelf stehen sollen, konnten aber doch nicht auflaufen. Genu diese Situation hatte man befürchtet und deshalb kurzfristig Lenny Gremm aus der eigenen U19 mitgenommen und ihm als Einwechselspieler dann auch den ersten Landesligaeinsatz gegeben. Schon nach gut einer halben Stunde ersetzte er Mittelstürmer Peter Schmöller.

Die personelle Knappheit erklärt aber nicht ganz die eher schwache ersten Halbzeit. In den torlosen ersten Hälfte kam der KSC nicht wirklich ins Spiel und es entwickelte sich ein Kick ohne Höhepunkte.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste dann auch zwingender nach vorne und machten ihre Tore. Das erste Tor war eine schöne Kombination, bei der Lenny Gremm und Sebastian Zielke die Zwischenstationen bildeten auf dem Weg zu Torschütze Jan Köhler die Zwischenstationen (58.). Neun Minuten später legte Marko Ereiz nach einer Freistoßflanke das 2:0 nach (67.).

Mit dem Doppelschlag in einer guten Kirchheimer Phase war die Partie gefühlt entschieden. Die Gäste verteidigten gut und Wacker München fehlten die Mittel, um sich die hochprozentigen Chancen zu erarbeiten. Nach dem Anschlusstreffer von Anto Stipic (90.+3) wurde dann nur noch angestoßen und der Schiedsrichter pfiff nach nicht einmal 20 Sekunden ab. Der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr aber das verpasste zu Null ärgerte Trainer Steven Toy schon enorm.