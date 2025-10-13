🗣: KSC erwacht rechtzeitig gegen Schwabing – Kastls Sturmduo zaubert

Schwabing mit Elfer-Ärger gegen Kirchheim – Kirchheimer SC legt nach Halbschlaf den Schalter um

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Heute haben wir in der ersten Halbzeit den Ball gut laufen lassen, auch das 1:0 war von hinten bis vorne über sechs Stationen sehr gut durchgespielt. Danach hatten wir auch einige Möglichkeiten, das 2:0 zu erzielen. Fragwürdig ist dann die Entscheidung, keinen Elfmeter zu pfeifen, als Steinmassl am Fünfer vollkommen frei versucht einzunicken und von hinten umgerissen wird. Umso fragwürdiger dann, dass der Schiedsrichter in Halbzeit zwei den Strafstoß gibt, der zum 1:1-Ausgleich führt. Unser Verteidiger ist einfach früher am Ball, das muss ich in der Liga sehen. So steht’s anstatt 2:0 plötzlich 1:1. Das 1:2 entsteht dann leider durch einen Abspielfehler im Aufbau und ab da laufen wir komplett unnötig dem Rückstand hinterher. Mit laufender Spielzeit hat man dann einfach gemerkt, dass einigen Jungs nach Grippe die Kraft gefehlt hat. Jetzt müssen wir schnell die Wunden lecken und hoffen, dass sich die Personalsituation schnell wieder stabilisiert. So hat uns die Durchschlagskraft gefehlt.«

Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Wir mussten kurzfristig einige krankheitsbedingte Ausfälle verkraften – mit Vollmann, Karlin und Flohrs haben gleich drei wichtige Spieler gefehlt. Das hat uns natürlich ein Stück weit gefordert. Zudem war es ungewohnt, an einem Sonntag zu spielen, was man der Mannschaft in der ersten Halbzeit auch ein bisschen angemerkt hat. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber es fehlten die letzten zehn Prozent an Zielstrebigkeit und Konsequenz im letzten Drittel – da waren wir noch etwas im ‚Halbschlaf‘.

In der zweiten Halbzeit war das dann ein völlig anderes Gesicht. Die Mannschaft hat deutlich mehr Energie, Klarheit und Zug zum Tor gezeigt. Wir haben uns mehrere gute Torchancen erarbeitet und das Spiel viel besser kontrolliert. Dass wir den Hebel so umlegen konnten, war sehr wichtig. Aufgrund dieser Leistungssteigerung geht das 3:1 am Ende meines Erachtens absolut in Ordnung.«