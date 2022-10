KSC-Coach Toy fordert Reaktion gegen heimstarke Traunsteiner: „Das war gegen Bruckmühl zu wenig“ In der letzten Saison punktgleich

Kirchheim – Es ist fast genau ein Jahr her, da standen sich die beiden Mannschaften im absoluten Kellerduell gegenüber: Der Kirchheimer SC gastierte beim Vorletzten SB Chiemgau Traunstein und wollte in der letzten Partie der Hinrunde erstmals seit dem siebten Spieltag das Tabellenende verlassen. Was dem KSC dann mit dem 3:2-Erfolg auch gelang. Am Ende der Saison waren beide Teams punktgleich, der KSC rettete sich dank des besseren direkten Vergleichs (6:1 im Rückspiel) direkt, Traunstein musste den Umweg über die Relegation nehmen.