KSC-Coach Steven Toy: „Das war ein deutliches Signal, wir müssen gegensteuern“ Intensives Training nach Pleite in Traunstein

Mit der knappen Niederlage in Traunstein war der Kirchheimer SC noch gut bedient. Spielertrainer Steven Toy ärgert sich über seine Mannschaft.

Kirchheim – Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC waren im Auswärtsspiel beim SB Chiemgau Traunstein defensiv anfällig und hatten es dem Chancenwucher der Heimelf zu verdanken, dass es nur eine 1:2-Niederlage wurde. Steven Toy legte nach der Partie sofort den Finger in die Wunde – wohlwissend, dass seine Mannschaft an diesem Abend der verdiente Verlierer war. „Es geht auch um die Art und Weise, wie man verliert. Wir waren nicht gallig genug.“

Der Spielertrainer des KSC monierte nach dem 1:2 (0:2) in Traunstein in erster Linie die krassen individuellen Fehler in der Viererkette, die der Heimelf bestimmt sieben glasklare Torchancen eröffneten, die hätten sitzen müssen – einige entschärfte dabei der gut aufgelegte KSC-Keeper Martin Egner.

Kirchheimer SC: Keeper Egner verhindert höhere Niederlage in Traunstein

Die erste gute Gelegenheit ließ Kenan Smajlovic liegen (23.), dann folgte ein Traunsteiner Doppelschlag. Zunächst ließen sich die zu weit auseinander stehenden Kirchheimer Innenverteidiger Philipp Maiberger und Marinus Bachleitner von einem Steilpass Thomas Steinherrs überraschen, Julian Höllen bediente Smajlovic, und der traf zum 1:0 (30.). Dann ließ Bachleitner Höllen auf der rechten Abwehrseite unbedrängt nach innen ziehen, wo der Angreifer ebenfalls nicht gestört wurde (33.). Das 0:3 verhinderte Egner gegen den freistehenden Majdancevic, den Nachschuss setzte Smajlovic drüber (38.).

Beim KSC blieb es vor der Pause bei wenigen Schüssen aus der Distanz, im zweiten Durchgang waren die Gäste gegen tief stehende Traunsteiner spielbestimmend, wurden aber klassisch ausgekontert. Nach knapp einer Stunde traf Peter Schmöller nach Flanke von Korbinian Vollmann per Flugkopfball zum 1:2 (58.).