KSC begrüßt Trio vom LTV Lüdenscheid

Der Kiersper SC kann drei weitere Neuzugänge für die kommende Saison begrüßen. Tim Philip Güse, Tobias Grobel und Dustin Kwiatek wechseln vom Lüdenscheider Turnverein von 1861 an den Felderhof.
Das Trio wird die Sommervorbereitung gemeinsam mit der ersten Mannschaft absolvieren und erhält dabei die Möglichkeit, sich für einen festen Platz im Bezirksliga-Kader zu empfehlen. Die Verantwortlichen möchten den Spielern die Chance geben, sich unter den neuen Rahmenbedingungen zu präsentieren und sportlich weiterzuentwickeln.
Mit den drei Neuzugängen setzt der KSC seinen Weg fort, ambitionierten Spielern aus der Region eine Perspektive zu bieten. In der Vorbereitung werden sie die Gelegenheit haben, sich im Training und in den Testspielen zu beweisen.
Cheftrainer Niko Douros und sein Trainerteam wollen sich in den kommenden Wochen ein umfassendes Bild von allen Spielern machen. Die Kaderplätze für die neue Saison werden dabei über Leistung, Einsatzbereitschaft und Entwicklung vergeben.
Der Kiersper SC freut sich auf die Zusammenarbeit mit Tim Philip Güse, Tobias Grobel und Dustin Kwiatek und wünscht den drei Spielern einen erfolgreichen Start am Felderhof.