KSC begrüßt Trio vom LTV Lüdenscheid

Der Kiersper SC kann drei weitere Neuzugänge für die kommende Saison begrüßen. Tim Philip Güse, Tobias Grobel und Dustin Kwiatek wechseln vom Lüdenscheider Turnverein von 1861 an den Felderhof.

Das Trio wird die Sommervorbereitung gemeinsam mit der ersten Mannschaft absolvieren und erhält dabei die Möglichkeit, sich für einen festen Platz im Bezirksliga-Kader zu empfehlen. Die Verantwortlichen möchten den Spielern die Chance geben, sich unter den neuen Rahmenbedingungen zu präsentieren und sportlich weiterzuentwickeln.