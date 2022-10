KSC 3: Heimsieg ohne Gegentor

Do., 13.10.2022, 19:30 Uhr

Der zweite Saisonsieg gelang der dritten Mannschaft vom Sportclub gegen die zweite Garnitur der SG Reichenkirchen mit 2:0 Toren.

Mit Glück und Geschick retteten sich die Gastgeber torlos in die Pause. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste mehrmals den Führungstreffer am Fuß, doch holte sie der Chancentod ein.