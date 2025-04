KSB-Plakette: Hagen/Uthlede III gewinnt packendes Duell in Stubben

– Foto: FuPa Lüneburg

Vier Partien fanden am Mittwoch im Wettbewerb um die KSB-Plakette statt. Diese Mannschaften schafften den Einzug ins Halbfinale:

Der TSV Oberndorf dominierte die Partie gegen TuRa Hechthausen und gewann mit 8:0. Alexander Meyer eröffnete in der 24. Minute das Schützenfest nach einer präzisen Vorlage von Fabian Schildt. Nur zehn Minuten später erhöhte Meyer auf 2:0. Nach der Pause legte Josha Carroll in der 57. Minute nach, indem er einen Pass von Sabel zum 3:0 verwertete. Fabian Schildt erhöhte in der 61. Minute auf 4:0, ebenfalls nach Sabels Vorlage. Bastian Kemme schnürte einen Doppelpack (78., 84.) und in der 89. Minute traf Jan Woltmann zum 7:0, bevor Dominic Sabel in der Nachspielzeit den Endstand von 8:0 herstellte.

In einem heissen Viertelfinalspiel setzte sich der FC Hagen/Uthlede III mit 2:1 bei der SG BW Stubben durch. Der noch ungeschlagene Tabellenführer der 3. Kreisklasse Süd musste aber bis zum Schluss um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Stubbens Trainer Michael Liedtke nahm gegenüber den Vorwochen einige Veränderungen in der Startelf vor. In der Liga lief für Blau Weiss zuletzt wenig zusammen, doch nun überraschte der Gastgeber mit einem druckvollen Start.

Ruben Bieker brachte die Hausherren in der 8. Minute nach einer feinen Vorlage von Viktor Schneidmüller in Führung und die Zuschauer sahen eine Stubbener Mannschaft, die dem Favoriten Paroli bot. In den Zweikämpfen schenkten sich beide Teams nichts. Kurz vor der Halbzeit zeigte der umsichtig leitende Unparteiische Uwe Louwes nach einem Foulspiel im Stubbener Strafraum auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Frederic Schnars zum 1:1. In der 61. Minute sorgte Niklas Mehrtens nach einem Patzer in der Stubbener Defensive für die Führung der Gäste. Neun Zeigerumdrehungen später musste Dustin Dehnenkamp nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Platz. Beide Teams hatten in der Folge noch die Chance auf einen Treffer, doch am Ende setzte sich der FC H/U III durch und zieht in die Vorschlussrunde ein. Ein packendes Spiel, welches die Zuschauer bis zum Schluss fesselte!

In einem Spiel setzte sich die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel II gegen die SpVgg BISON III mit 2:1 durch. Das erste Tor fiel in der 22. Minute, als Dennis Arendt einen den Ball ins Netz beförderte. Nach der Halbzeit glichen die Gäste in der 58. Minute aus: Tobias Schulze traf für Bison. In der 89. Minute sorgte Phil Wegen für den späten Siegtreffer.