KSB-Plakette: Die Finalteilnehmer sind bekannt

Am Mittwochabend wurden die Finalisten im Kampf um die KSB-Plakette ermittelt. Die Favoriten vom FC Hagen/Uthlede II und TSV Oberndorf taten sich in jeweils aufregenden Begegnungen enorm schwer.

Dabei erwischte das in der Liga über sechs Tore im Schnitt erzielende Oberndorf im Debstedt einen idealen Start. Ein Eigentor von Mattis Schröder brachte schon nach sechs Minuten die Führung. Keine 180 Sekunden später glich Bennet Fürst, der beste Torjäger der ersten Debstedter Mannschaft, aus. Kurz vor der Pause brachte Henrik Senkbeil die TSV-Reserve sogar in Führung. Jener Senkbeil erhöhte in Minute 50 auf 3:1. Den Rückstand konnte der TSV Oberndorf nicht mehr aufholen.