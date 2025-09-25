KSB-Plakette: Die Ergebnisse im Überblick

Besonders treffsicher zeigte sich die dritte Mannschaft des FC Land Wursten, die der SG Am Dobrock III keine Chance ließ und mit 7:2 gewann. Jerom Kssener sowie Lasse Wichmann trafen jeweils doppelt. Ähnlich deutlich siegte die Zweitvertretung der SG WDB, bei der Benett Köster mit herausragenden fünf Toren herausstach. Gleich an fünf verschiedenen Torschützen erfreute sich dagegen der TSV Sievern III, der die vierte Mannschaft des FC Lune mit 6:1 abfertigte.

Ebenfalls souverän das Achtelfinale erreichten der von Dreierpacker Mika Behrendt angeführte TSV Wehdel II (4:0 bei der SG Nordholz/Oxstedt III) sowie der FC Lune (3:1 in Mittelstenahe). Im Vergleich zweier Reserve setzte sich die SG Beverstedt/Wellen knapp mit 3:2 gegen die SG Nordholz/Oxstedt durch, während in Wanna die Entscheidung erst im Elfmeterschießen fiel. Der FC Wanna-Lüdingworth sowie FC Geestland IV lieferten sich einen packenden Schlagabtausch, bei dem nach 90 Minuten ein 3:3 zu Buche stand. Vom Punkt versenkten die Hausherren einen Versuch mehr und zogen in die Runde der letzten 16 ein, deren Partien hauptsächlich am 22. Oktober ausgetragen werden.